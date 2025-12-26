РУС
Новости
455 6

Освобожденные гражданские лица, которых РФ незаконно лишила свободы, получат 50 тыс. грн, - Свириденко

Освобожденным из плена в РФ гражданским будут выплачивать средства: что известно?

Освобожденные гражданские украинцы, которых РФ незаконно лишила свободы, получат разовую помощь в размере 50 тыс. грн.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Как подать заявку?

Лицо сможет подать заявку в Министерство развития громад и территорий Украины.

"К заявлению обязательно нужно предоставить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

Гражданские лица, незаконно лишенные свободы, которые вернулись на территорию Украины самостоятельно, кроме этого должны предоставить подтверждающий документ о том, что лицо признано потерпевшим в уголовном производстве. Его можно получить от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Свириденко пояснила, что освобожденные из российского плена украинцы, независимо от установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, получат базовые вещи первой необходимости: продукты питания, средства гигиены, сезонную одежду и обувь, а также имеют право на получение бесплатной юридической, медицинской, социальной помощи.

Другие выплаты

"Кроме того, освобожденные из плена и члены семей пленных, которым Комиссия установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения, а также на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи", - рассказала премьер.

На данный момент уже осуществлено почти 12 тыс. таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривен, из которых 359 млн грн - единовременная помощь после освобождения, и 818,7 млн грн - ежегодная помощь.

Автор: 

выплаты (733) плен (2735) Свириденко Юлия (332)
Де таку довідку продають? Надіюся депутати встигнуть собі зробити.
26.12.2025 12:10 Ответить
А ця особа,яка називається примьєр-міністр,може сказати,коли будуть кошти для ЗСУ,коли буде справедлива мобілізація,коли буде заміна міністрів--шахраїв і ворогів України,коли буде світло в оселях ,коли не буде нецільових витратів ,КОЛИ УКРАЇНА ПЕРЕЙДЕ НА ВІЙСЬКООВІ РЕЙКИ,коли буде зменшено зарплати чиновникам і зменшено чисельність різних комітетів і наглядових корупційних органів і нарешті КОЛИ САМА ПІДЕ ДОБРОВІЛЬНО У ВІДСТАВКУ,
26.12.2025 12:13 Ответить
Цивільні чи заручники чи військовополонені? Ви там вже роберіться між собою кого ви привезли. А то ви як вужі звиваєтесь на сковорідці аби вигородити Московський режим від відповідальності. Скоро ще зовсім цензуру введуть як в Грузії, заборонять війну називати війною, окупантів називати окупантами і засекретять втрати в війні з обох сторін
26.12.2025 12:14 Ответить
можливо, уряду варто зайнятись тим, що нарешті запропонувати міністра енергетики в цей час? чи без міндіча все це не працю.? влада шоуменів-дегенератів
26.12.2025 12:21 Ответить
слава ЗЭбуину!
26.12.2025 12:32 Ответить
Що там з вивільненим гігаватом?
26.12.2025 12:39 Ответить
 
 