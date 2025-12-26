Освобожденные гражданские лица, которых РФ незаконно лишила свободы, получат 50 тыс. грн, - Свириденко

Освобожденные гражданские украинцы, которых РФ незаконно лишила свободы, получат разовую помощь в размере 50 тыс. грн.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Как подать заявку?

Лицо сможет подать заявку в Министерство развития громад и территорий Украины.

"К заявлению обязательно нужно предоставить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

Гражданские лица, незаконно лишенные свободы, которые вернулись на территорию Украины самостоятельно, кроме этого должны предоставить подтверждающий документ о том, что лицо признано потерпевшим в уголовном производстве. Его можно получить от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Свириденко пояснила, что освобожденные из российского плена украинцы, независимо от установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, получат базовые вещи первой необходимости: продукты питания, средства гигиены, сезонную одежду и обувь, а также имеют право на получение бесплатной юридической, медицинской, социальной помощи.

Другие выплаты

"Кроме того, освобожденные из плена и члены семей пленных, которым Комиссия установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен после освобождения, а также на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Право на получение ежегодной помощи также распространяется на членов семьи", - рассказала премьер.

На данный момент уже осуществлено почти 12 тыс. таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд гривен, из которых 359 млн грн - единовременная помощь после освобождения, и 818,7 млн грн - ежегодная помощь.

