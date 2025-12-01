РУС
Сегодня начнется вторая волна выплат зимней тысячи, - Свириденко

Зимняя тысяча

Уже 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен в рамках Зимней поддержки.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Как люди подают заявки?

В частности, по ее словам:

  • 11,4 млн оформили через Дию, из них 2,9 млн заявок на детей;
  • Более 700 тысяч самостоятельно через Укрпочту;
  • Еще для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства будут начислены автоматически.

"Подать заявку успеваете до Рождества 24 декабря", - напомнила Свириденко.

Вторая волна выплат

Также она отметила, что сегодня начнется вторая волна выплат тысячи зимней поддержки - для тех, кто подал заявку на второй день приема заявок.

"Уже получили средства 3,5 млн человек. Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн гривен. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы Обороны.

Те же, кто подал заявку через Укрпочту, начнут получать средства со Дня Николая 6 декабря", - добавила премьер.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что с 15 ноября все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.
  • Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

выплаты (723) Свириденко Юлия (306)
+6
При війні такого рівня тил має сидіти на мінімалці) решта на війну трильйони гривень але дегенеративна влада не може навіть генераторами, корчами старлінками фронт забезпечити, зате спустити 30 млрд в нікудишній піар гроши є.
01.12.2025 09:54 Ответить
+5
свириденко ТП
01.12.2025 09:25 Ответить
+3
дайте дві ,я вже першу пропив
01.12.2025 09:21 Ответить
дайте дві ,я вже першу пропив
01.12.2025 09:21 Ответить
така собі новина.
01.12.2025 09:24 Ответить
свириденко ТП
01.12.2025 09:25 Ответить
"Сьогодні почнеться друга хвиля виплат зимової тисячі ..." - чекаю "9 вал", може накриє із головою тією сумою бабла
01.12.2025 09:29 Ответить
Замість деркачу на московії, свириденко може «двушечку» Українцям відправити!! Це ж з їх виплат за тарифи гроші!!
01.12.2025 09:34 Ответить
01.12.2025 09:36 Ответить
От тому МВФ про підвищення податків і заговорив.
01.12.2025 09:38 Ответить
Скумбрии по 8гр накупить от Зелёнкой леди можно будет накупить?)
01.12.2025 09:45 Ответить
цунамі просто...
01.12.2025 09:48 Ответить
При війні такого рівня тил має сидіти на мінімалці) решта на війну трильйони гривень але дегенеративна влада не може навіть генераторами, корчами старлінками фронт забезпечити, зате спустити 30 млрд в нікудишній піар гроши є.
01.12.2025 09:54 Ответить
Деркачу, як зраднику України, - двушечку млн дол США надіслав зеленський-«не знав», а Українцям, зелупень копійки кинув під ноги з їх же тарифів!!!!,….
01.12.2025 10:27 Ответить
И я не понимаю, почему денег на дроны- перехватчики нет (по словам Зеленского), ежемесячную абонентскую плату за Старлинки за нас платит Польша и страны Прибалтики и при этом идет какая то не понятная раздача денег, кэшбеки и т.д.
01.12.2025 10:21 Ответить
Це роздача з вкрадених чи з бюджету?)
01.12.2025 10:27 Ответить
Почнеться друга хвиля інфляції і підвищення цін.
01.12.2025 10:36 Ответить
Яка це зимова підтримка? Один раз в супермаркет сходити...
01.12.2025 10:37 Ответить
Цю падлюку потрібно посадити за економічні злочини і фальсифікацію справи про санкції проти Порошенка!
01.12.2025 10:47 Ответить
 
 