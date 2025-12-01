Сегодня начнется вторая волна выплат зимней тысячи, - Свириденко
Уже 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен в рамках Зимней поддержки.
Об этом сообщила в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Как люди подают заявки?
В частности, по ее словам:
- 11,4 млн оформили через Дию, из них 2,9 млн заявок на детей;
- Более 700 тысяч самостоятельно через Укрпочту;
- Еще для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства будут начислены автоматически.
"Подать заявку успеваете до Рождества 24 декабря", - напомнила Свириденко.
Вторая волна выплат
Также она отметила, что сегодня начнется вторая волна выплат тысячи зимней поддержки - для тех, кто подал заявку на второй день приема заявок.
"Уже получили средства 3,5 млн человек. Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн гривен. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы Обороны.
Те же, кто подал заявку через Укрпочту, начнут получать средства со Дня Николая 6 декабря", - добавила премьер.
Что предшествовало?
