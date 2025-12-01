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Новини Зимова підтримка від уряду
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Сьогодні почнеться друга хвиля виплат зимової тисячі, - Свириденко

Зимова тисяча

Уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень в рамках Зимової підтримки.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як люди подають заявки?

Зокрема, за її словами:

  • 11,4 млн оформили через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей;
  • Понад 700 тисяч  самостійно через Укрпошту;
  • Ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.

Також читайте: "Зимова підтримка": Кількість поданих заяв на виплату 1000 грн уже перевищила заплановану урядом суму

"Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня", - нагадала Свириденко.

Друга хвиля виплат

Також вона зауважила, що сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі зимової підтримки - для тих, хто подався на другий день прийому заявок.

"Уже отримали кошти 3,5 млн людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили Оборони.

Ті ж, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня", - додала прем'єрка.

Читайте також: Стартували перші виплати зимової підтримки. Подано понад 10 млн заявок, - Свириденко

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що з 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.
  • Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Читайте також: "Зимова підтримка": "Укрпошта" розширила виплату 1000 гривень на всі населені пункти країни

Автор: 

виплати (1315) Свириденко Юлія (942)
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Топ коментарі
+6
свириденко ТП
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01.12.2025 09:25 Відповісти
+6
При війні такого рівня тил має сидіти на мінімалці) решта на війну трильйони гривень але дегенеративна влада не може навіть генераторами, корчами старлінками фронт забезпечити, зате спустити 30 млрд в нікудишній піар гроши є.
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01.12.2025 09:54 Відповісти
+3
дайте дві ,я вже першу пропив
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01.12.2025 09:21 Відповісти
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дайте дві ,я вже першу пропив
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01.12.2025 09:21 Відповісти
така собі новина.
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01.12.2025 09:24 Відповісти
свириденко ТП
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01.12.2025 09:25 Відповісти
"Сьогодні почнеться друга хвиля виплат зимової тисячі ..." - чекаю "9 вал", може накриє із головою тією сумою бабла
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01.12.2025 09:29 Відповісти
Замість деркачу на московії, свириденко може «двушечку» Українцям відправити!! Це ж з їх виплат за тарифи гроші!!
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01.12.2025 09:34 Відповісти
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01.12.2025 09:36 Відповісти
От тому МВФ про підвищення податків і заговорив.
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01.12.2025 09:38 Відповісти
Скумбрии по 8гр накупить от Зелёнкой леди можно будет накупить?)
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01.12.2025 09:45 Відповісти
цунамі просто...
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01.12.2025 09:48 Відповісти
При війні такого рівня тил має сидіти на мінімалці) решта на війну трильйони гривень але дегенеративна влада не може навіть генераторами, корчами старлінками фронт забезпечити, зате спустити 30 млрд в нікудишній піар гроши є.
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01.12.2025 09:54 Відповісти
Деркачу, як зраднику України, - двушечку млн дол США надіслав зеленський-«не знав», а Українцям, зелупень копійки кинув під ноги з їх же тарифів!!!!,….
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01.12.2025 10:27 Відповісти
И я не понимаю, почему денег на дроны- перехватчики нет (по словам Зеленского), ежемесячную абонентскую плату за Старлинки за нас платит Польша и страны Прибалтики и при этом идет какая то не понятная раздача денег, кэшбеки и т.д.
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01.12.2025 10:21 Відповісти
Це роздача з вкрадених чи з бюджету?)
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01.12.2025 10:27 Відповісти
Почнеться друга хвиля інфляції і підвищення цін.
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01.12.2025 10:36 Відповісти
Яка це зимова підтримка? Один раз в супермаркет сходити...
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01.12.2025 10:37 Відповісти
Цю падлюку потрібно посадити за економічні злочини і фальсифікацію справи про санкції проти Порошенка!
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01.12.2025 10:47 Відповісти
 
 