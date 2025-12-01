Сьогодні почнеться друга хвиля виплат зимової тисячі, - Свириденко
Уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень в рамках Зимової підтримки.
Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Як люди подають заявки?
Зокрема, за її словами:
- 11,4 млн оформили через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей;
- Понад 700 тисяч самостійно через Укрпошту;
- Ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.
"Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня", - нагадала Свириденко.
Друга хвиля виплат
Також вона зауважила, що сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі зимової підтримки - для тих, хто подався на другий день прийому заявок.
"Уже отримали кошти 3,5 млн людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книги, аптеки і донати на Сили Оборони.
Ті ж, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня", - додала прем'єрка.
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