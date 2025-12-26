Визволені цивільні, яких РФ незаконно позбавила свободи, отримають 50 тис. грн, - Свириденко

Визволені цивільні українці, яких РФ незаконно позбавила свободи, отримуватимуть разову допомогу у 50 тис. грн.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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Як подати заявку?

Особа зможе подати заявку до Міністерства розвитку громад та територій України.

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"До заяви обовʼязково потрібно надати довідку від Обʼєднаного Центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України самостійно, крім цього мають надати підтверджувальний документ про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні. Його можна отримати від правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Свириденко пояснила, що визволені з російської неволі українці незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримають базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги.

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Інші виплати

"Окрім того, звільнені з полону та члени родин полонених, яким Комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень після звільнення, а також на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї", - розповіла прем'єрка.

Наразі вже здійснили майже 12 тис. таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн - одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн - щорічна допомога.

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