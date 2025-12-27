Фон дер Ляйен после разговора лидеров ЕС с Зеленским: В 2026 году Еврокомиссия будет продолжать давить на Кремль
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2026 году Еврокомиссия будет продолжать оказывать давление на Кремль и поддерживать Украину.
Об этом она написала в соцсети Х по итогам разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами и премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает Цензор.НЕТ.
ЕК приветствует усилия, ведущие к миру
"Мы приветствуем все усилия, ведущие к нашей общей цели – справедливому и прочному миру, который сохраняет суверенитет и территориальную целостность Украины. И это укрепляет безопасность и обороноспособность страны, как неотъемлемую часть безопасности нашего континента", – заявила фон дер Ляйен.
Давление на Кремль
Кроме того, она подчеркнула, что "в 2026 году Еврокомиссия будет продолжать оказывать давление на Кремль, поддерживать Украину и интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать Украину на ее пути к членству в ЕС".
Разговор с лидерами ЕС
- Ранее сообщалось, что в субботу, 27 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд лидеров европейских государств, руководители ЕС и НАТО провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бо наш ****** сам може тільки щоки надувати.
P.s. Доки Україна стримує російську агресію на полі бою, Європа може почуватися у відносній безпеці - Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.