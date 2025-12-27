РУС
Фон дер Ляйен после разговора лидеров ЕС с Зеленским: В 2026 году Еврокомиссия будет продолжать давить на Кремль

Фон дер Ляйен

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2026 году Еврокомиссия будет продолжать оказывать давление на Кремль и поддерживать Украину.

Об этом она написала в соцсети Х по итогам разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами и премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает Цензор.НЕТ.

ЕК приветствует усилия, ведущие к миру

"Мы приветствуем все усилия, ведущие к нашей общей цели – справедливому и прочному миру, который сохраняет суверенитет и территориальную целостность Украины. И это укрепляет безопасность и обороноспособность страны, как неотъемлемую часть безопасности нашего континента", – заявила фон дер Ляйен.

Давление на Кремль

Кроме того, она подчеркнула, что "в 2026 году Еврокомиссия будет продолжать оказывать давление на Кремль, поддерживать Украину и интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать Украину на ее пути к членству в ЕС".

Разговор с лидерами ЕС

+4
Ви навіть не змогли домовитись про використання замороженних активів рф, "тискуни"... Хоча так "потужно" про це тринділи.
27.12.2025 23:30 Ответить
+2
Ми всі звісно вдячні,дуже вдячні,потужно вдячні. Але,може й тиснути на кацапів не варто-просто перестаньте з ними торгувати.
27.12.2025 23:38 Ответить
+1
Ви що, це ж порушення "міжнародного права"... ЄС на це не може піти. Та і не "толерантно" це все.

P.s. Доки Україна стримує російську агресію на полі бою, Європа може почуватися у відносній безпеці - Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.
27.12.2025 23:47 Ответить
Ви навіть не змогли домовитись про використання замороженних активів рф, "тискуни"... Хоча так "потужно" про це тринділи.
27.12.2025 23:30 Ответить
Абсолютно верно. Европа - это большой колхоз. Периода позднего совка. Сколько за немецкие ракеты говорили и обещали а воз и ныне торчит где-то под штаб-квартирой НАТО
27.12.2025 23:41 Ответить
Чим бл@дь))) в мене вже почалося глибоке занепокоєння і стурбованність ще глибша
27.12.2025 23:36 Ответить
Ми всі звісно вдячні,дуже вдячні,потужно вдячні. Але,може й тиснути на кацапів не варто-просто перестаньте з ними торгувати.
27.12.2025 23:38 Ответить
Добре, що є дорослі у хаті.
Бо наш ****** сам може тільки щоки надувати.
27.12.2025 23:40 Ответить
Вже давно треба не тиснути, а почати системно нищити московську *********: заблокувати будь-які розрахунки в євро для російських банків, конфіскувати все російське майно і кошти (державне, приватне і особисте) на території ЄС; заборонити імпорт в РФ будь-чого (особливо те, що забезпечує життєдіяльність, включно з їжею, медикаментами та медапаратурою); в найкоротші строки відправити додому всіх російських громадян, які знаходяться в Європі (посилюючи цим гуманітарні проблеми).
27.12.2025 23:40 Ответить
Ви що, це ж порушення "міжнародного права"... ЄС на це не може піти. Та і не "толерантно" це все.

P.s. Доки Україна стримує російську агресію на полі бою, Європа може почуватися у відносній безпеці - Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.
27.12.2025 23:47 Ответить
Путлеру не подобався світовий порядок, що існував з 1945 р., і він вирішив його зруйнувати. Так? Але коли щось руйнується, то має руйнуватися абсолютно все, а не 'тут граємо, тут не граємо'. Тоді чому хтось має зважати на якісь умовності і щодо самої паші?
28.12.2025 00:03 Ответить
Дивіться не перестарайтесь із тим шаленим тиском...
27.12.2025 23:47 Ответить
Тобто нічого корисного від них у 2026 році чекати не доводиться. Вся надія на Трампа.
28.12.2025 00:08 Ответить
В общем и в 2026 никто ничего делать не будет. Понятно. Я понимаю оптимизм *****. У него есть на то причины.
28.12.2025 00:26 Ответить
Тиснюки Потужні
28.12.2025 00:27 Ответить
 
 