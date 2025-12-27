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Фон дер Ляєн після розмови лідерів ЄС із Зеленським: У 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль

Фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль та підтримувати Україну.

Про це вона написала у соцмережі Х за підсумками розмови президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами та прем'єр-міністром Канади Марком Карні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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ЄК вітає зусилля, що ведуть до миру

"Ми вітаємо всі зусилля, що ведуть до нашої спільної мети – справедливого та міцного миру, який зберігає суверенітет та територіальну цілісність України. І це зміцнює безпеку та обороноздатність країни, як невід'ємну частину безпеки нашого континенту", - заявила фон дер Ляєн.

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Тиск на Кремль

Крім цього, вона наголосила, що "у 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль, підтримувати Україну та інтенсивно працювати над тим, щоб супроводжувати Україну на її шляху до членства в ЄС".

Розмова із лідерами ЄС

  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 27 грудня, канцлер ФРН Фрідріх Мерц і низка лідерів європейських держав, керівники ЄС і НАТО провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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Єврокомісія (2472) росія (70808) фон дер Ляєн Урсула (1013)
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Топ коментарі
+12
Ви навіть не змогли домовитись про використання замороженних активів рф, "тискуни"... Хоча так "потужно" про це тринділи.
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27.12.2025 23:30 Відповісти
+6
Ми всі звісно вдячні,дуже вдячні,потужно вдячні. Але,може й тиснути на кацапів не варто-просто перестаньте з ними торгувати.
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27.12.2025 23:38 Відповісти
+4
Вже давно треба не тиснути, а почати системно нищити московську *********: заблокувати будь-які розрахунки в євро для російських банків, конфіскувати все російське майно і кошти (державне, приватне і особисте) на території ЄС; заборонити імпорт в РФ будь-чого (особливо те, що забезпечує життєдіяльність, включно з їжею, медикаментами та медапаратурою); в найкоротші строки відправити додому всіх російських громадян, які знаходяться в Європі (посилюючи цим гуманітарні проблеми).
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27.12.2025 23:40 Відповісти

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