Фон дер Ляєн після розмови лідерів ЄС із Зеленським: У 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль та підтримувати Україну.

Про це вона написала у соцмережі Х за підсумками розмови президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами та прем'єр-міністром Канади Марком Карні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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ЄК вітає зусилля, що ведуть до миру

"Ми вітаємо всі зусилля, що ведуть до нашої спільної мети – справедливого та міцного миру, який зберігає суверенітет та територіальну цілісність України. І це зміцнює безпеку та обороноздатність країни, як невід'ємну частину безпеки нашого континенту", - заявила фон дер Ляєн.

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Тиск на Кремль

Крім цього, вона наголосила, що "у 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль, підтримувати Україну та інтенсивно працювати над тим, щоб супроводжувати Україну на її шляху до членства в ЄС".

Розмова із лідерами ЄС

Раніше повідомлялося, що у суботу, 27 грудня, канцлер ФРН Фрідріх Мерц і низка лідерів європейських держав, керівники ЄС і НАТО провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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