2 161 6

Мобильные котельные для обогрева больниц развернули в Киеве

котельні

В результате ракетных обстрелов в ночь на 27 декабря часть Киева осталась без теплоснабжения. Для того, чтобы обеспечить теплом медицинские учреждения, были развернуты мобильные передвижные котельные.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Развертывание передвижных котельных

"Чтобы обеспечить теплом медицинские учреждения, были развернуты мобильные передвижные котельные. Они будут обеспечивать отопление медицинских учреждений до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников", - говорится в сообщении.

Сейчас мобильные котельные подключены к шести медицинским учреждениям в разных районах столицы. Это:

  • Киевская городская клиническая больница №9;
  • Киевский городской роддом №1;
  • Перинатальный центр города Киева;
  • Киевская городская клиническая больница № 2;
  • Киевская городская детская клиническая больница №2;
  • Киевский пансионат ветеранов труда.

"Котельные работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
  • По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

Киев (26476) Тарифы на отопление (735) врачи (1539)
спасіба ЗЄля, спасіба за твоїх друзєй-партнєров міндічей-цукераманів-єрмаків, які замість того щоб будувати захист трансформаторів, безсовісно крали виділені гроші !

за це треба вбивати черенком лопати, ЗЄлічка !

.
28.12.2025 02:02 Ответить
ти будеш вбивати міндича-цукермана-єрмака черенком лопати, ЗЄлічка ?

що, НІ ?
тоді звиняй, я за тебе голосувать НЕ буду !

.
28.12.2025 02:10 Ответить
Не хвилюйтесь, за вас вже проголосували
28.12.2025 02:38 Ответить
я абсолютно спокійний, бо "проголосую" черенком лопати в анус "тому парню", який за мене голосував

і він ще подякує за те, що залишився живий

.
28.12.2025 02:51 Ответить
Що заважало розгорнути мобільні установки для обігріву і виробнициютва електрики по всіф країгі за три попередні роки повномасштабного вторгнення? А я скажу, що - фантазії і непомірні апетити зкленоїї влади, яка через міндічей і галущенок з кулєбами крала гроші, які спрямовували на фантастичні, не пов'язані з реальністю проекти "Великого будівництвакрадівниітва побудови атомних блоків, викуплених у болгар, вітрових (гроші на вітер) електростанцій, контрольованих кланом Шурми на окупованих!!!! територіях і інших не менш злочиррих схемах по виведенню державних грошей у власні кишені.
28.12.2025 07:14 Ответить
Галущенко "запоров" розміщення малих газових котелень.
Ну, як запоров? Не дав дозвіл на розміщення. сц#ка.
