Мобильные котельные для обогрева больниц развернули в Киеве

В результате ракетных обстрелов в ночь на 27 декабря часть Киева осталась без теплоснабжения. Для того, чтобы обеспечить теплом медицинские учреждения, были развернуты мобильные передвижные котельные.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Развертывание передвижных котельных

"Чтобы обеспечить теплом медицинские учреждения, были развернуты мобильные передвижные котельные. Они будут обеспечивать отопление медицинских учреждений до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников", - говорится в сообщении.

Сейчас мобильные котельные подключены к шести медицинским учреждениям в разных районах столицы. Это:

Киевская городская клиническая больница №9;

Киевский городской роддом №1;

Перинатальный центр города Киева;

Киевская городская клиническая больница № 2;

Киевская городская детская клиническая больница №2;

Киевский пансионат ветеранов труда.

"Котельные работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия российской атаки на Киев. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.

В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.

По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.

По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

Смотрите также: Момент падения и взрыва российского дрона-камикадзе Shahed возле дома в Киеве. ВИДЕО