Мобільні котельні для обігріву лікарень розгорнули у Києві

Унаслідок ракетних обстрілів в ніч на 27 грудня частина Києва залишилась без теплопостачання. Для того, щоб забезпечити теплом медичні заклади було розгорнуто мобільні пересувні котельні.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

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Розгортання пересувних котелень

"Аби забезпечити теплом медичні заклади, було розгорнуто мобільні пересувні котельні. Вони забезпечуватимуть опалення медичних закладів до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел", - йдеться у повідомленні.

Наразі мобільні котельні підключені до шести медичних закладів у різних районах столиці. Це:

Київська міська клінічна лікарня №9;

Київський міський пологовий будинок №1;

Перинатальний центр міста Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 2;

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2;

Київський пансіонат ветеранів праці.

"Котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу", - сказано в повідомленні.

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Що передувало?

У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.

Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.

За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.

По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

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