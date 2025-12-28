РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7644 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 022 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 204 510 человек (+1 200 за сутки), 11 469 танков, 35 557 артсистем, 23 831 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

уничтожение российской техники

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 204 510 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 204 510 (+1 200) человек
  • танков - 11 469 (+5) единиц
  • боевых бронированных машин - 23 831 (+8) единица
  • артиллерийских систем - 35 557 (+15) единиц
  • РСЗО - 1 581 (+2) единица
  • средств ПВО - 1 264 (+0) единицы
  • самолетов - 434 (+0) единицы
  • вертолетов - 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 227 (+688) единиц
  • крылатых ракет - 4 136 (+29) единиц
  • кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 71 778 (+166) единиц
  • специальной техники - 4 029 (+0) единиц.

Смотрите также: Украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также: Воины 102-й бригады ТрО ликвидировали 6 оккупантов и разгромили вражескую ББМ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21760) Генштаб ВС (7430) ликвидация (4208)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось треба робити з російськими літаками, бо КАБи єдине, що дозволяє росіянам просуватись.
показать весь комментарий
28.12.2025 07:33 Ответить
не видумуйте, кацапи продвигаються завдяки піхоті, командування вже само визнало, що кацапів 700 тис, а у нас міфічний мільйон, який в очі ніхто не бачив, а воюють 150-200тис
показать весь комментарий
28.12.2025 08:47 Ответить
Минув 4330 день москальсько-української війни.
196! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта та броня норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака - 688 БПЛА та 29 ракет.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 204 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
показать весь комментарий
28.12.2025 08:57 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 08:59 Ответить
Боже, благаю, захисти наших військових...
показать весь комментарий
28.12.2025 09:10 Ответить
 
 