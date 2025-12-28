Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 204 510 человек (+1 200 за сутки), 11 469 танков, 35 557 артсистем, 23 831 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 204 510 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 204 510 (+1 200) человек
- танков - 11 469 (+5) единиц
- боевых бронированных машин - 23 831 (+8) единица
- артиллерийских систем - 35 557 (+15) единиц
- РСЗО - 1 581 (+2) единица
- средств ПВО - 1 264 (+0) единицы
- самолетов - 434 (+0) единицы
- вертолетов - 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 227 (+688) единиц
- крылатых ракет - 4 136 (+29) единиц
- кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 71 778 (+166) единиц
- специальной техники - 4 029 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
196! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта та броня норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака - 688 БПЛА та 29 ракет.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 204 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!