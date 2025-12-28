Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 204 510 человек (+1 200 за сутки), 11 469 танков, 35 557 артсистем, 23 831 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 204 510 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 204 510 (+1 200) человек

танков - 11 469 (+5) единиц

боевых бронированных машин - 23 831 (+8) единица

артиллерийских систем - 35 557 (+15) единиц

РСЗО - 1 581 (+2) единица

средств ПВО - 1 264 (+0) единицы

самолетов - 434 (+0) единицы

вертолетов - 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 227 (+688) единиц

крылатых ракет - 4 136 (+29) единиц

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 71 778 (+166) единиц

специальной техники - 4 029 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

