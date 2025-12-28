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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 204 510 осіб (+1 200 за добу), 11 469 танків, 35 557 артсистем, 23 831 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

знищення російської техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 204 510 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 204 510 (+1 200) осіб
  • танків - 11 469 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 23 831 (+8) од.
  • артилерійських систем - 35 557 (+15) од.
  • РСЗВ - 1 581 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 264 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 227 (+688) од.
  • крилаті ракети - 4 136 (+29) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 71 778 (+166) од.
  • спеціальна техніка - 4 029 (+0) од.

Також дивіться: Українські дронарі "Вирій" знищили російську піхоту біля Степногірська. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Воїни 102-ї бригади ТрО ліквідували 6 окупантів та розтрощили ворожу ББМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8640) ліквідація (4827)
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Топ коментарі
+18
Минув 4330 день москальсько-української війни.
196! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта та броня норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака - 688 БПЛА та 29 ракет.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 204 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
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28.12.2025 08:57 Відповісти
+11
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28.12.2025 08:59 Відповісти
+11
Боже, благаю, захисти наших військових...
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28.12.2025 09:10 Відповісти

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