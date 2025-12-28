Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 204 510 осіб (+1 200 за добу), 11 469 танків, 35 557 артсистем, 23 831 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 204 510 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 204 510 (+1 200) осіб
- танків - 11 469 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 23 831 (+8) од.
- артилерійських систем - 35 557 (+15) од.
- РСЗВ - 1 581 (+2) од.
- засоби ППО - 1 264 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 227 (+688) од.
- крилаті ракети - 4 136 (+29) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 71 778 (+166) од.
- спеціальна техніка - 4 029 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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196! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта та броня норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака - 688 БПЛА та 29 ракет.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 204 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!