За сутки на фронте - 160 боестолкновений. Больше всего боев - на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В целом, за минувшие сутки, 27 декабря 2025 года, на фронте было зафиксировано 160 боевых столкновений.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, осуществил 3540 обстрелов, в том числе 66 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6824 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Старокасяновское Днепропетровской области; Зализнычное Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и один другой важный объект российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 29 ракет, 688 беспилотных летательных аппаратов и 166 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, осуществил 135 обстрелов.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Лимана и Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 16 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Александровка, Лиман, Ставки, Озерное и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Васюковки, Предтечинного и в направлении Бондарного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка и в сторону Софиевки и Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербовое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов – в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Щербаков и Степового.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

