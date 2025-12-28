РУС
Россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре, ночью атаки продолжились, - Минэнерго

энергетика под ударом РФ

Ночью 28 декабря враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в строй поврежденное оборудование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановление энергоснабжения

Как отмечается, в Киеве постепенно восстанавливается электроснабжение потребителей, обесточенных из-за вражеских обстрелов. Правый берег города уже вернулся к графикам отключений, на левом - продолжают действовать аварийные отключения света.

В Киевской области без света все еще более 19 тысяч потребителей. Там пока также действуют аварийные отключения электроэнергии.

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру без света остаются более 20 тысяч абонентов в Черниговской области.

Читайте также: 347 тысяч семей в Киевской области снова с электричеством. Сложная ситуация с энергетикой в Бориспольской и Броварской громадах, - ОВА

В остальных регионах применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Масштабы повреждений

"К сожалению, Россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Читайте также: Под ударами объекты генерации и передачи электроэнергии в Киеве и области, обесточены 500 тысяч потребителей, - Минэнерго

Автор: 

энергетика (2966) Минэнерго (487) отключение света (579)
По факту Поділ у Києві вже із світлом в межах приблизно 12-16 годин із 24. Однак графіки поки не показують:
28.12.2025 12:12 Ответить
з такою владою дивно що нас ще не стерли в порох
але вони стараються
28.12.2025 12:14 Ответить
За три роки Трампа при владі Київ буде знищено.
28.12.2025 12:28 Ответить
Та це все зрозуміло, але зовсім неясно, чому й досі на арештований галущенко, який розікрав кошти призначені для захисту обʼєктів!
НАБУ і САП, ви ще є?
28.12.2025 12:29 Ответить
 
 