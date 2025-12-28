Россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре, ночью атаки продолжились, - Минэнерго

Ночью 28 декабря враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Ремонтные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в строй поврежденное оборудование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Восстановление энергоснабжения

Как отмечается, в Киеве постепенно восстанавливается электроснабжение потребителей, обесточенных из-за вражеских обстрелов. Правый берег города уже вернулся к графикам отключений, на левом - продолжают действовать аварийные отключения света.

В Киевской области без света все еще более 19 тысяч потребителей. Там пока также действуют аварийные отключения электроэнергии.

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру без света остаются более 20 тысяч абонентов в Черниговской области.

В остальных регионах применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Масштабы повреждений

"К сожалению, Россия нанесла существенные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Работы продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

Актуальные графики отключений и оперативная информация размещаются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

