Росія завдала суттєвих ушкоджень енергетичній інфраструктурі, вночі атаки продовжились, - Міненерго

Вночі 28 грудня ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Ремонтні бригади працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Відновлення енергопостачання

Як зазначається, у Києві поступово відновлюється електропостачання споживачам, знеструмленим через ворожі обстріли. Правий берег міста вже повернувся до графіків відключень, на лівому - продовжують діяти аварійні відключення світла.

У Київській області без світла все ще понад 19 тисяч споживачів. Там наразі також діють аварійні відключення електроенергії.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів на Чернігівщині.

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У решті регіонів застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Масштаби пошкоджень

"На жаль, росія завдала суттєвих ушкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Роботи тривають цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Актуальні графіки відключень та оперативна інформація розміщуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

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