В столице полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов
В Киеве полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов на левом берегу после массированного обстрела и повреждения депо 27 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская государственная администрация сообщает в телеграме.
"Движение трамваев полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Позже в КГГА сообщили, что полностью восстановлено и движение электротранспорта.
Ранее сообщалось, что на левом берегу Киева из-за экстренных отключений света временно изменено движение электротранспорта.
Что предшествовало?
- В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
- В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
- По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
- По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.
