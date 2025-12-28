В столице полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов

В Киеве полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов на левом берегу после массированного обстрела и повреждения депо 27 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская государственная администрация сообщает в телеграме.

"Движение трамваев полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Позже в КГГА сообщили, что полностью восстановлено и движение электротранспорта.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Киева из-за экстренных отключений света временно изменено движение электротранспорта.

