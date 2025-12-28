РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7613 посетителей онлайн
Новости Восстановление движения трамваев и троллейбусов в Киеве
292 6

В столице полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов

тролейбус

В Киеве полностью восстановили движение трамваев и троллейбусов на левом берегу после массированного обстрела и повреждения депо 27 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская государственная администрация сообщает в телеграме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Движение трамваев полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Позже в КГГА сообщили, что полностью восстановлено и движение электротранспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 748 000 семей в Киеве снова с электричеством после массированной атаки, - ДТЭК

Ранее сообщалось, что на левом берегу Киева из-за экстренных отключений света временно изменено движение электротранспорта.

Что предшествовало?

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
  • По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

Автор: 

Киев (26476) транспорт (1776)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фантастическая работа всех служб!!!!!!
Огромная благодарность этим людям!!!!!!!
У вас тоже фронт
И вы на нем побеждаете.....
показать весь комментарий
28.12.2025 15:14 Ответить
А в Одессе уже две недели, как нет ни трамваев, ни троллейбусов нет
показать весь комментарий
28.12.2025 15:36 Ответить
В мэрии Одессы сидят выбранные одесситами люди!!!!
Что не так?
показать весь комментарий
28.12.2025 15:44 Ответить
Люди по 18 годин без світла, але відновлюють рух електричних трамваїв і тролейбусів які можна замінити автобусами - бо так дешевше і не треба додатково купляти солярку.
показать весь комментарий
28.12.2025 15:28 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 15:28 Ответить
 
 