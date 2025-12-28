У столиці повністю відновили рух трамваїв і тролейбусів

У Києві повністю відновили рух трамваїв і тролейбусів на лівому березі після масованого обстрілу і пошкодження депо 27 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє в телеграмі.

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"Рух трамваїв повністю відновлено ", - ідеться в дописі.

Пізніше в КМДА повідомили, що повністю відновлено і рух електротранспорту.

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Раніше повідомлялося, що на лівому березі Києва через екстрені відключення світла тимчасово змінено рух електротранспорту.

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