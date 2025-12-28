У столиці повністю відновили рух трамваїв і тролейбусів
У Києві повністю відновили рух трамваїв і тролейбусів на лівому березі після масованого обстрілу і пошкодження депо 27 грудня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє в телеграмі.
"Рух трамваїв повністю відновлено ", - ідеться в дописі.
Пізніше в КМДА повідомили, що повністю відновлено і рух електротранспорту.
Раніше повідомлялося, що на лівому березі Києва через екстрені відключення світла тимчасово змінено рух електротранспорту.
Що передувало?
- У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
- Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
- За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
- По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.
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