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Новини Відновлення руху транспорту
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У столиці повністю відновили рух трамваїв і тролейбусів

тролейбус

У Києві повністю відновили рух трамваїв і тролейбусів на лівому березі після масованого обстрілу і пошкодження депо 27 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє в телеграмі.

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"Рух трамваїв повністю відновлено ", - ідеться в дописі.

Пізніше в КМДА повідомили, що повністю відновлено і рух електротранспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 748 000 родин у Києві знову зі світлом після масованої атаки, - ДТЕК

Раніше повідомлялося, що на лівому березі Києва через екстрені відключення світла тимчасово змінено рух електротранспорту.

Що передувало?

  • У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
  • Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
  • За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
  • По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

Автор: 

Київ (21098) транспорт (1594)
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