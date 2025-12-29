Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 205 690 человек (+1180 за сутки), 11 472 танка, 35 570 артсистем, 23 837 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 205 690 (+1180) человек
- танков - 11 472 (+3) единицы
- боевых бронированных машин - 23 837 (+6) единиц
- артиллерийских систем - 35 570 (+13) единиц
- РСЗО - 1 581 (+0) единица
- средств ПВО - 1 264 (+0) единицы
- самолетов - 434 (+0) единицы
- вертолетов - 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 532 (+305) единицы
- крылатых ракет - 4 136 (+0) единиц
- кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 71 891 (+113) единица
- специальной техники - 4 030 (+1) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
136! одиниць знищеної техніки та 11800! чумардосів за день.
Арта та броня присутні, логістика норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 205 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!