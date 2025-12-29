Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 205 690 человек (+1180 за сутки), 11 472 танка, 35 570 артсистем, 23 837 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 205 690 (+1180) человек

танков - 11 472 (+3) единицы

боевых бронированных машин - 23 837 (+6) единиц

артиллерийских систем - 35 570 (+13) единиц

РСЗО - 1 581 (+0) единица

средств ПВО - 1 264 (+0) единицы

самолетов - 434 (+0) единицы

вертолетов - 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 532 (+305) единицы

крылатых ракет - 4 136 (+0) единиц

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 71 891 (+113) единица

специальной техники - 4 030 (+1) единиц.

Читайте также: Силы беспилотных систем атаковали командный пункт ГРУ в Бердянском: ликвидирован 51 рашист. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 33-й ОМБр сорвали штурм оккупантов под Владимировкой. ВИДЕО