Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 205 690 человек (+1180 за сутки), 11 472 танка, 35 570 артсистем, 23 837 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 205 690 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 29.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 205 690 (+1180) человек
  • танков - 11 472 (+3) единицы
  • боевых бронированных машин - 23 837 (+6) единиц
  • артиллерийских систем - 35 570 (+13) единиц
  • РСЗО - 1 581 (+0) единица
  • средств ПВО - 1 264 (+0) единицы
  • самолетов - 434 (+0) единицы
  • вертолетов - 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 532 (+305) единицы
  • крылатых ракет - 4 136 (+0) единиц
  • кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 71 891 (+113) единица
  • специальной техники - 4 030 (+1) единиц.

Потери РФ на 29 декабря

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Слава ЗСУ а рижа ***** йде *****
29.12.2025 07:37 Ответить
Эту картинку с точилкой для карандашей в виде Путина силовики нашли в телефоне у жителя аннексированного Крыма Петра Продиуса. Суд официально признал хранение этой картинки в телефоне «оскорблением общественной нравственности» и оштрафовал Продиуса на 30 тысяч рублей.
29.12.2025 07:39 Ответить
Я так розумію, що ця "новина" була ще до 2022 року. Бо зараз за таку точилку меньше 10 років у в'язниці не дадуть. А може, й взагалі на місці застрелять "прі папитке к бєгству"...
29.12.2025 09:52 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
29.12.2025 08:01 Ответить
Минув 4331 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 11800! чумардосів за день.
Арта та броня присутні, логістика норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 205 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
29.12.2025 08:43 Ответить
29.12.2025 08:45 Ответить
Бажаю щоб всі !
29.12.2025 08:59 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
29.12.2025 10:02 Ответить
 
 