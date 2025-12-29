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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 205 690 осіб (+1180 за добу), 11 472 танки, 35 570 артсистем, 23 837 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 205 690 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 205 690 (+1180) осіб
  • танків - 11 472 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 23 837 (+6) од.
  • артилерійських систем - 35 570 (+13) од.
  • РСЗВ - 1 581 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 264 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 532 (+305) од.
  • крилаті ракети - 4 136 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 71 891 (+113) од.
  • спеціальна техніка - 4 030 (+1) од.

Також читайте: Сили безпілотних систем атакували командний пункт ГРУ у Бердянському: ліквідовано 51 рашиста. ВIДЕО

Втрати РФ на 29 грудня

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 204 510 осіб (+1 200 за добу), 11 469 танків, 35 557 артсистем, 23 831 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8646) ліквідація (4828) знищення (10534)
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Топ коментарі
+21
Минув 4331 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 11800! чумардосів за день.
Арта та броня присутні, логістика норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 205 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
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29.12.2025 08:43 Відповісти
+12
Слава ЗСУ а рижа ***** йде *****
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29.12.2025 07:37 Відповісти
+11
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29.12.2025 08:45 Відповісти

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