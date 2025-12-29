Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 205 690 осіб (+1180 за добу), 11 472 танки, 35 570 артсистем, 23 837 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 205 690 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 29.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 205 690 (+1180) осіб
- танків - 11 472 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 837 (+6) од.
- артилерійських систем - 35 570 (+13) од.
- РСЗВ - 1 581 (+0) од.
- засоби ППО - 1 264 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 532 (+305) од.
- крилаті ракети - 4 136 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 71 891 (+113) од.
- спеціальна техніка - 4 030 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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136! одиниць знищеної техніки та 11800! чумардосів за день.
Арта та броня присутні, логістика норм, спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 205 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!