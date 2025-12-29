Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница", - СМИ

Национальная полиция расследует масштабную коррупционную схему, по которой один из лидеров рынка ЧАО "Дарница" подозревается в искусственном завышении цен на лекарства для госзакупок в 5-10 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете YouTube-канала "Инсайдер".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации канала, "Дарница" системно завышала цены на лекарственные средства, закупаемые за государственные средства учреждениями здравоохранения, что привело к значительным убыткам бюджета во время войны.

Там напоминают, что 13 февраля 2025 года президент Украины ввел в действие решение СНБО по стабилизации цен на лекарства, которое предусматривало удешевление топ-100 популярных препаратов на 30% с 1 марта.

Читайте также: "Дарница" стала новым членом Ассоциации "Производители лекарств Украины"

Уже 20 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался об успехе инициативы. Однако, как утверждает "Инсайдер", реальная картина была противоположной.

По данным следствия, "Дарница" действовала в сговоре с дистрибьютором "Волыньфарм". Схема выглядит следующим образом. Производитель предоставлял дистрибьютору скрытую скидку в 10% на лекарства. В то же время в реестре оптово-отпускных цен указывалась значительно завышенная так называемая "госпитальная цена", по которой больницы и госпитали покупали медикаменты за бюджетные средства.

29 июля 2024 года были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили внутреннюю документацию "Дарницы", демонстрирующую колоссальную разницу между реальной себестоимостью и ценой продажи для больниц.

Читайте также: Фармацевтическая отрасль привлечет сотни миллионов долларов инвестиций для восстановления Украины, – Минэкономики

"Инсайдер" приводит данные за март 2025 года, в период, когда Минздрав отчитывался о снижении цен:

"Каптопрес" (от давления): себестоимость около 7 грн, отпускная цена завода - 50 грн.

"Налбуфин" (обезболивающее, в частности для онкобольных): себестоимость 109,42 грн, цена для продажи в больнице - 300 грн.

"Амброксол" (от кашля): себестоимость 5,69 грн, цена продажи дистрибьютору - 15 грн.

По данным YouTube-канала, полиция еще полгода назад официальным письмом проинформировала Министерство здравоохранения об обнаруженных фактах и просила принять меры. Однако никакой реакции от Минздрава до сих пор не поступило, что может свидетельствовать о том, что чиновникам было известно о завышении цен еще в 2024 году, и они скрывали эту информацию на этапе подготовки президентской программы.

Читайте также: Фармацевтическая компания "Дарница" в прошлом году заработала почти 7 миллиардов

"Инсайдер" рассказал, что директор совета директоров компании "Дарница" Екатерина Загорий публично лоббировала снижение цен, перекладывая ответственность за их рост на аптечные сети, в то время как ее компания с долей рынка 15% была одним из главных ценообразователей.

Также, говорится в материале, деятельность "Дарницы" вызывает критику и среди коллег по цеху, в частности, со стороны руководства "Лубныфарм" и "Фармак".

В то же время, пока продолжается следствие и устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, есть другой фактор риска - недавнее решение Кабмина, который разрешил продажу безрецептурных лекарств на АЗС через заправщиков или вендинговые автоматы, отметили авторы.

Читайте также: 150 миллионов остаются на счетах: "Дарница" решительно отрицает обвинения в отмывании средств

В Кабмине это объяснили заботой о жителях сел и прифронтовых зон, где аптеки часто закрыты.

Однако эксперты видят в этом новую лазейку для злоупотреблений и опасаются, что через сети АЗС под видом безрецептурных препаратов начнут массово реализовывать "Гидазепам".

Авторы также задают вопрос, какая служба сможет контролировать соблюдение лицензионных условий и гарантировать отсутствие контрафактных препаратов на полках и их надлежащее качество при продажах через сети АЗС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Популярные лекарства "Дарницы" продаются в среднем на 30-40% дороже аналогов, – СМИ