Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница", - СМИ
Национальная полиция расследует масштабную коррупционную схему, по которой один из лидеров рынка ЧАО "Дарница" подозревается в искусственном завышении цен на лекарства для госзакупок в 5-10 раз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете YouTube-канала "Инсайдер".
По информации канала, "Дарница" системно завышала цены на лекарственные средства, закупаемые за государственные средства учреждениями здравоохранения, что привело к значительным убыткам бюджета во время войны.
Там напоминают, что 13 февраля 2025 года президент Украины ввел в действие решение СНБО по стабилизации цен на лекарства, которое предусматривало удешевление топ-100 популярных препаратов на 30% с 1 марта.
Уже 20 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался об успехе инициативы. Однако, как утверждает "Инсайдер", реальная картина была противоположной.
По данным следствия, "Дарница" действовала в сговоре с дистрибьютором "Волыньфарм". Схема выглядит следующим образом. Производитель предоставлял дистрибьютору скрытую скидку в 10% на лекарства. В то же время в реестре оптово-отпускных цен указывалась значительно завышенная так называемая "госпитальная цена", по которой больницы и госпитали покупали медикаменты за бюджетные средства.
29 июля 2024 года были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили внутреннюю документацию "Дарницы", демонстрирующую колоссальную разницу между реальной себестоимостью и ценой продажи для больниц.
"Инсайдер" приводит данные за март 2025 года, в период, когда Минздрав отчитывался о снижении цен:
- "Каптопрес" (от давления): себестоимость около 7 грн, отпускная цена завода - 50 грн.
- "Налбуфин" (обезболивающее, в частности для онкобольных): себестоимость 109,42 грн, цена для продажи в больнице - 300 грн.
- "Амброксол" (от кашля): себестоимость 5,69 грн, цена продажи дистрибьютору - 15 грн.
По данным YouTube-канала, полиция еще полгода назад официальным письмом проинформировала Министерство здравоохранения об обнаруженных фактах и просила принять меры. Однако никакой реакции от Минздрава до сих пор не поступило, что может свидетельствовать о том, что чиновникам было известно о завышении цен еще в 2024 году, и они скрывали эту информацию на этапе подготовки президентской программы.
"Инсайдер" рассказал, что директор совета директоров компании "Дарница" Екатерина Загорий публично лоббировала снижение цен, перекладывая ответственность за их рост на аптечные сети, в то время как ее компания с долей рынка 15% была одним из главных ценообразователей.
Также, говорится в материале, деятельность "Дарницы" вызывает критику и среди коллег по цеху, в частности, со стороны руководства "Лубныфарм" и "Фармак".
В то же время, пока продолжается следствие и устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, есть другой фактор риска - недавнее решение Кабмина, который разрешил продажу безрецептурных лекарств на АЗС через заправщиков или вендинговые автоматы, отметили авторы.
В Кабмине это объяснили заботой о жителях сел и прифронтовых зон, где аптеки часто закрыты.
Однако эксперты видят в этом новую лазейку для злоупотреблений и опасаются, что через сети АЗС под видом безрецептурных препаратов начнут массово реализовывать "Гидазепам".
Авторы также задают вопрос, какая служба сможет контролировать соблюдение лицензионных условий и гарантировать отсутствие контрафактных препаратов на полках и их надлежащее качество при продажах через сети АЗС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то всі наші епідемії пандемії, зокрема ковідла, таки змова міжнародного фармклану?
а ви кажете, трамп......
Читайте також: "Дарниця" стала новим членом Асоціації "Виробники Ліків України"
Вже 20 березня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко відзвітував про успіх ініціативи. Однак, як стверджує "Інсайдер", реальна картина була протилежною.
За даними слідства, "Дарниця" діяла у змові з дистриб'ютором "Волиньфарм". Схема має такий вигляд. Виробник надавав дистриб'ютору приховану знижку у 10% на ліки. Водночас у реєстрі оптово-відпускних цін вказувалася значно завищена так звана "госпітальна ціна", за якою лікарні та шпиталі купували медикаменти за бюджетні кошти.
29 липня 2024 року було проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили внутрішню документацію "Дарниці", що демонструє колосальну різницю між реальною собівартістю та ціною продажу для лікарень. Джерело: https://censor.net/ua/n3592913
Допоможіть зрозуміти, 13 лютого 2025 року та 29 липня 2024 року, що відбулося першим?