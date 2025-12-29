РУС
Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница", - СМИ

Завышение цен на лекарства Дарницей: полиция проводит расследование

Национальная полиция расследует масштабную коррупционную схему, по которой один из лидеров рынка ЧАО "Дарница" подозревается в искусственном завышении цен на лекарства для госзакупок в 5-10 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете YouTube-канала "Инсайдер".

По информации канала, "Дарница" системно завышала цены на лекарственные средства, закупаемые за государственные средства учреждениями здравоохранения, что привело к значительным убыткам бюджета во время войны.

Там напоминают, что 13 февраля 2025 года президент Украины ввел в действие решение СНБО по стабилизации цен на лекарства, которое предусматривало удешевление топ-100 популярных препаратов на 30% с 1 марта.

Уже 20 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался об успехе инициативы. Однако, как утверждает "Инсайдер", реальная картина была противоположной.

По данным следствия, "Дарница" действовала в сговоре с дистрибьютором "Волыньфарм". Схема выглядит следующим образом. Производитель предоставлял дистрибьютору скрытую скидку в 10% на лекарства. В то же время в реестре оптово-отпускных цен указывалась значительно завышенная так называемая "госпитальная цена", по которой больницы и госпитали покупали медикаменты за бюджетные средства.

29 июля 2024 года были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили внутреннюю документацию "Дарницы", демонстрирующую колоссальную разницу между реальной себестоимостью и ценой продажи для больниц.

"Инсайдер" приводит данные за март 2025 года, в период, когда Минздрав отчитывался о снижении цен:

  • "Каптопрес" (от давления): себестоимость около 7 грн, отпускная цена завода - 50 грн.
  • "Налбуфин" (обезболивающее, в частности для онкобольных): себестоимость 109,42 грн, цена для продажи в больнице - 300 грн.
  • "Амброксол" (от кашля): себестоимость 5,69 грн, цена продажи дистрибьютору - 15 грн.

По данным YouTube-канала, полиция еще полгода назад официальным письмом проинформировала Министерство здравоохранения об обнаруженных фактах и просила принять меры. Однако никакой реакции от Минздрава до сих пор не поступило, что может свидетельствовать о том, что чиновникам было известно о завышении цен еще в 2024 году, и они скрывали эту информацию на этапе подготовки президентской программы.

"Инсайдер" рассказал, что директор совета директоров компании "Дарница" Екатерина Загорий публично лоббировала снижение цен, перекладывая ответственность за их рост на аптечные сети, в то время как ее компания с долей рынка 15% была одним из главных ценообразователей.

Также, говорится в материале, деятельность "Дарницы" вызывает критику и среди коллег по цеху, в частности, со стороны руководства "Лубныфарм" и "Фармак".

В то же время, пока продолжается следствие и устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, есть другой фактор риска - недавнее решение Кабмина, который разрешил продажу безрецептурных лекарств на АЗС через заправщиков или вендинговые автоматы, отметили авторы.

В Кабмине это объяснили заботой о жителях сел и прифронтовых зон, где аптеки часто закрыты.

Однако эксперты видят в этом новую лазейку для злоупотреблений и опасаются, что через сети АЗС под видом безрецептурных препаратов начнут массово реализовывать "Гидазепам".

Авторы также задают вопрос, какая служба сможет контролировать соблюдение лицензионных условий и гарантировать отсутствие контрафактных препаратов на полках и их надлежащее качество при продажах через сети АЗС.

Автор: 

лекарства (1250) Дарница (38)
хммм.....
то всі наші епідемії пандемії, зокрема ковідла, таки змова міжнародного фармклану?

а ви кажете, трамп......
29.12.2025 16:51 Ответить
Давайте ще дозволимо бабусям на базарах ліки продавати, раз на заправках вже дозволили
29.12.2025 16:52 Ответить
Там нагадують, що 13 лютого 2025 року президент України увів у дію рішення РНБО щодо стабілізації цін на ліки, яке передбачало здешевлення топ-100 популярних препаратів на 30% з 1 березня.

Читайте також: "Дарниця" стала новим членом Асоціації "Виробники Ліків України"

Вже 20 березня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко відзвітував про успіх ініціативи. Однак, як стверджує "Інсайдер", реальна картина була протилежною.

За даними слідства, "Дарниця" діяла у змові з дистриб'ютором "Волиньфарм". Схема має такий вигляд. Виробник надавав дистриб'ютору приховану знижку у 10% на ліки. Водночас у реєстрі оптово-відпускних цін вказувалася значно завищена так звана "госпітальна ціна", за якою лікарні та шпиталі купували медикаменти за бюджетні кошти.

29 липня 2024 року було проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили внутрішню документацію "Дарниці", що демонструє колосальну різницю між реальною собівартістю та ціною продажу для лікарень. Джерело: https://censor.net/ua/n3592913

Допоможіть зрозуміти, 13 лютого 2025 року та 29 липня 2024 року, що відбулося першим?
29.12.2025 16:53 Ответить
Цікаво,міністр охорони здоров'я в долі?Міністри енергетики і юстиції були в долі "Міндічгейту".Віцеприм'єр Чернишов був в долі. Мода така, всі в долі.Значить і Ляшко в долі.
29.12.2025 16:53 Ответить
Треба перестати хворіти назло державним упирям
29.12.2025 17:00 Ответить
Я не маю змоги оцінювати накрутку від собівартості,мені,як і всім собівартість невідома.Але я,як і всі ходжу в аптеку і купую там ліки.Купляю там ліки і мушу сказати що Дарниця дешевша від інших фірм.От,від серця і тиску п"ю небіволол Дарниця ціна середня сто сімдесят гривень,а той самий небіволол Тева ціна двісті п"ятдесят.Це середні ціни,коли набираєте "Таблетки" то там відразу мінімальна і максимальна ціна і місце на мапі аптек,де можна купити.Так що я мислю по простому,по хлопському - якщо хтось докопується до тої Дарниці значить хоче її знищити,хоче щоб не було конкуренціі,хоче монополіі...
29.12.2025 17:04 Ответить
Никогда, если есть возможность, не беру Дарницу. Заплачу дороже( в средствах, как пенсионер, несколько ограничен), но возьму препарат в действии которого уверен. Знакомые анестезиологи тоже стараются не работать с препаратами Дарницы.
29.12.2025 17:20 Ответить
І дарниця і аптеки всі *********,каптопрес 7гр-50гр, аптеки 50мг- 82-98гр.
29.12.2025 17:46 Ответить
 
 