Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця", - ЗМІ

Національна поліція розслідує масштабну корупційну схему, за якою один із лідерів ринку ПрАТ "Дарниця" підозрюється у штучному завищенні цін на ліки для держзакупівель у 5-10 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті YouTube-каналу "Інсайдер".

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За інформацією каналу, "Дарниця" системно завищувала ціни на лікарські засоби, що закуповуються за державний кошт закладами охорони здоров'я, що призвело до значних збитків бюджету під час війни.

Там нагадують, що 13 лютого 2025 року президент України увів у дію рішення РНБО щодо стабілізації цін на ліки, яке передбачало здешевлення топ-100 популярних препаратів на 30% з 1 березня.

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Вже 20 березня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко відзвітував про успіх ініціативи. Однак, як стверджує "Інсайдер", реальна картина була протилежною.

За даними слідства, "Дарниця" діяла у змові з дистриб'ютором "Волиньфарм". Схема має такий вигляд. Виробник надавав дистриб'ютору приховану знижку у 10% на ліки. Водночас у реєстрі оптово-відпускних цін вказувалася значно завищена так звана "госпітальна ціна", за якою лікарні та шпиталі купували медикаменти за бюджетні кошти.

29 липня 2024 року було проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили внутрішню документацію "Дарниці", що демонструє колосальну різницю між реальною собівартістю та ціною продажу для лікарень.

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"Інсайдер" наводить дані за березень 2025 року, у період, коли МОЗ звітувало про зниження цін:

"Каптопрес" (від тиску): собівартість близько 7 грн, відпускна ціна заводу - 50 грн.

"Налбуфін" (знеболювальне, зокрема для онкохворих): собівартість 109,42 грн, ціна для продажу в лікарні - 300 грн.

"Амброксол" (від кашлю): собівартість 5,69 грн, ціна продажу дистриб'ютору - 15 грн.

За даними YouTube-каналу, поліція ще пів року тому офіційним листом поінформувала Міністерство охорони здоровʼя про виявлені факти та просила вжити заходів. Проте жодної реакції від МОЗ досі не надійшло, що може свідчити про те, що чиновникам було відомо про завищення цін ще у 2024 році, і вони приховували цю інформацію на етапі підготовки президентської програми.

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"Інсайдер" розповів, що директорка ради директорів компанії "Дарниця" Катерина Загорій публічно лобіювала зниження цін, перекладаючи відповідальність за їх зростання на аптечні мережі, тоді як її компанія з часткою ринку 15% була одним з головних ціноутворювачів.

Також, йдеться в матеріалі, діяльність "Дарниці" викликає критику й серед колег по цеху, зокрема, з боку керівництва "Лубнифарм" та "Фармак".

Водночас, поки триває слідство та встановлюється остаточна сума збитків, завданих державі, є інший фактор ризику - нещодавнє рішення Кабміну, який дозволив продаж безрецептурних ліків на АЗС через заправників або вендингові автомати, зазначили автори.

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У Кабміні це пояснили турботою про мешканців сіл та прифронтових зон, де аптеки часто зачинені.

Проте експерти вбачають у цьому нову лазівку для зловживань та побоюються, що через мережі АЗС під виглядом безрецептурних препаратів почнуть масово реалізовувати "Гідазепам".

Автори також ставлять питання, яка служба зможе контролювати дотримання ліцензійних умов та гарантувати відсутність контрафактних препаратів на полицях та їхню належну якість під час продажів через мережі АЗС.

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