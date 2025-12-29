РУС
Италия утвердила очередной указ о помощи Украине, - СМИ

Кабинет министров Италии принял очередной указ о предоставлении помощи Украине, продлив поддержку Киева несмотря на политическое сопротивление внутри коалиции.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, передает Цензор.НЕТ.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони утвердило 11-й указ о помощи Украине. Документ приняли, несмотря на сопротивление правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной поддержки Киева.

Мелони заявила, что Италия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Ранее Италия также приняла секретный пакет военной помощи Украине. Документ, подписанный министром обороны и согласованный с министрами иностранных дел и экономики, предусматривает передачу украинской стороне военной техники, материалов и оборудования.

Перечень переданной помощи содержится в засекреченном приложении и не обнародуется из соображений конфиденциальности. Согласно указу, техника и материалы передаются Украине бесплатно и списываются с учета.

SAMP-T будуть?
29.12.2025 17:54
Країна - родина фашизму платить країні, розваленій фашизмом, що б та боролась з фашизмом.
29.12.2025 18:00
Курящая ведьма Мелони склоняла Украину к капитуляции. Эта тварь тоже работает на кремль!
29.12.2025 19:07
 
 