Італія затвердила черговий указ про допомогу Україні, - ЗМІ

Кабінет міністрів Італії ухвалив черговий указ про надання допомоги Україні, продовживши підтримку Києва попри політичний опір усередині коаліції.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA, передає Цензор.НЕТ.

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Уряд прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні затвердив 11-й указ про допомогу Україні. Документ ухвалили, незважаючи на спротив правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової підтримки Києва.

Мелоні заявила, що Італія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Раніше Італія також ухвалила секретний пакет військової допомоги Україні. Документ, підписаний міністром оборони та погоджений із міністрами закордонних справ і економіки, передбачає передачу українській стороні військової техніки, матеріалів та обладнання.

Перелік переданої допомоги міститься у засекреченому додатку та не оприлюднюється з міркувань конфіденційності. Згідно з указом, техніка та матеріали передаються Україні безоплатно і списуються з обліку.

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