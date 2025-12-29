Італія затвердила черговий указ про допомогу Україні, - ЗМІ
Кабінет міністрів Італії ухвалив черговий указ про надання допомоги Україні, продовживши підтримку Києва попри політичний опір усередині коаліції.
Про це повідомляє італійське агентство ANSA, передає Цензор.НЕТ.
Уряд прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні затвердив 11-й указ про допомогу Україні. Документ ухвалили, незважаючи на спротив правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової підтримки Києва.
Мелоні заявила, що Італія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Раніше Італія також ухвалила секретний пакет військової допомоги Україні. Документ, підписаний міністром оборони та погоджений із міністрами закордонних справ і економіки, передбачає передачу українській стороні військової техніки, матеріалів та обладнання.
Перелік переданої допомоги міститься у засекреченому додатку та не оприлюднюється з міркувань конфіденційності. Згідно з указом, техніка та матеріали передаються Україні безоплатно і списуються з обліку.
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