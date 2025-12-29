Правительство досрочно прекратило полномочия члена НР НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы как представителя государства.

Полномочия члена наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы досрочно прекращены. Кабмин принял решение на основании поданного им заявления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава Игоревича, как представителя государства, согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.