Правительство досрочно прекратило полномочия члена НР НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы как представителя государства.

Немецкие СМИ подтвердили обыски у Шурмы в Штарнберге

Полномочия члена наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы досрочно прекращены. Кабмин принял решение на основании поданного им заявления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава Игоревича, как представителя государства, согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Читайте также: Как живет в Европе экс-заместитель главы ОП и фигурант дела НАБУ Шурма? - СМИ. ВИДЕО

Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Нафтогаз (3132) Шурма Ростислав (55)
+7
Непоправна втрата .
29.12.2025 20:13 Ответить
+6
Здаєтьчя. навіть януковощ так не крав, як ці сионісти
29.12.2025 20:22 Ответить
+6
Цікаво. Вкрав мільйони. Зрадив Україну. Звільнили за власним бажанням!!! П...ць! В Україні, що треба зробити,щоб посадити за зраду та розкрадання в особливо великих розмірах??? Згвалтували Генерального прокурора на Банковій чи Зеленського???
29.12.2025 20:28 Ответить
Як представника якої держави?
29.12.2025 20:13 Ответить
Пустопорожне базікання пустопорожній влади. Була ж інформація що він вже давно виїхав з України і що проти нього відкрите розслідування а зарплатню значить і досі отримував як член членов ? якась недолуга інформація
29.12.2025 20:25 Ответить
Непоправна втрата .
29.12.2025 20:13 Ответить
шурма лижи намастив...
29.12.2025 20:13 Ответить
готовиться намастити - там же змазка залежить від температури ... снігу на лижні)))
29.12.2025 20:17 Ответить
знаю ...🙂
29.12.2025 20:32 Ответить
Скільки ще цієї шаурми залишається біля годівниці?
29.12.2025 20:22 Ответить
Здаєтьчя. навіть януковощ так не крав, як ці сионісти
29.12.2025 20:22 Ответить
А хто цей Шурма по національності? Наш?
29.12.2025 20:22 Ответить
Ім'я і прізвище не кошерне. Цікаво здрисне ця погань? Невже в Ростов?
29.12.2025 20:22 Ответить
цей Щаурма два роки живе за кордоном, але немале бабло у наглядовій раді отримував. Де ще така країна є?
29.12.2025 20:24 Ответить
Цікаво. Вкрав мільйони. Зрадив Україну. Звільнили за власним бажанням!!! П...ць! В Україні, що треба зробити,щоб посадити за зраду та розкрадання в особливо великих розмірах??? Згвалтували Генерального прокурора на Банковій чи Зеленського???
29.12.2025 20:28 Ответить
Юзік жде
29.12.2025 20:37 Ответить
компенсацію за "беззаконня"він вже отримав?)))
29.12.2025 20:39 Ответить
Достроково?
Шурми в Україні нема вже декілька місяців.
29.12.2025 20:51 Ответить
Ох и семейка. Там папашка дон карлеонэ. При бзздобкине в Харькове вдруг появился и сразу главврачом центральной неотложки стал. Потом в Киев начальником очередным, как фортуна пёрла, и кто за спиной был? Теперь сыночки бабело трамбуют кубометрами! И все знают.
29.12.2025 20:56 Ответить
ЯКИЙСЬ ТИПАЖ ЗЯТЬКА-ВІТЬКА ТА ДМІТРІЄВА чи я помиляюсь - а до чого тут ШАУРМА?
29.12.2025 20:56 Ответить
Це що, він досі там винагороду отримував?
29.12.2025 20:58 Ответить
ЖОДНОГО ЖИДА НЕ ПОВИННО БУТИ НА ДЕРЖАВНИХ ПОСАДАХ В УКРАЇНІ
29.12.2025 21:06 Ответить
 
 