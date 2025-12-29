Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Шурми

Повноваження члена наглядової ради АТ "НАК "Нафтогаз України"" Ростислава Шурми достроково припинено. Кабмін ухвалив рішення ухвалено на підставі поданої ним заяви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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"Достроково припинено повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Шурми Ростислава Ігоровича, як представника держави, згідно поданої заяви", - ідеться в повідомленні.

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Що передувало?

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.