Граждан, прибывающих в ТЦК во время мобилизации, будут кормить за счет государства, - Минобороны
Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Соответствующую инициативу Министерства обороны Кабинет Министров поддержал во время сегодняшнего заседания.
Какие изменения
- Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства в соответствии с Каталогом продуктов питания, который используется в Вооруженных Силах Украины.
Изменения в порядок проведения мобилизации и нормы питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей, добавили в оборонном ведомстве.
Что было
Ранее сообщалось, что в армии начали валидацию специальной компьютерной программы Управления процессами продовольственной службы (СКП УППС). Ее проверяют в реальных условиях, чтобы подготовить к масштабному использованию.
Хочете пити - дайте гроші отій тітці, вона сходить, купить.
може через пару років вже і забезпечення почнеться. ні, зараз видають пару комплектів, і деякі речі геть непогані. але якщо не хочеш мерзнути - краще докупитись)
Яка мафія? Що ви? Його туди взяли за величезний досвід.
А те, що голова СЗР був "призначений" саме Єрмаком - чисте співпадіння.
Як водиться, вони навіть не знайомі зовсім.
А так - зловили - закрили - кабмін на харчування виділить гроші.
І Взагалі стільки взнали що не зрозумів
Як Ми так Скотилися до рівня КНДР
🤔😡😡😡