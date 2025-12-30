Граждан, прибывающих в ТЦК во время мобилизации, будут кормить за счет государства, - Минобороны

Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации.

Соответствующую инициативу Министерства обороны Кабинет Министров поддержал во время сегодняшнего заседания.

Какие изменения

Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства в соответствии с Каталогом продуктов питания, который используется в Вооруженных Силах Украины.

Изменения в порядок проведения мобилизации и нормы питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей, добавили в оборонном ведомстве.

Что было

Ранее сообщалось, что в армии начали валидацию специальной компьютерной программы Управления процессами продовольственной службы (СКП УППС). Ее проверяют в реальных условиях, чтобы подготовить к масштабному использованию.