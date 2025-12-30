РУС
1 568 52

Граждан, прибывающих в ТЦК во время мобилизации, будут кормить за счет государства, - Минобороны

харчування

Правительство обновило правила организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Соответствующую инициативу Министерства обороны Кабинет Министров поддержал во время сегодняшнего заседания.

Какие изменения

  • Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства в соответствии с Каталогом продуктов питания, который используется в Вооруженных Силах Украины.

Изменения в порядок проведения мобилизации и нормы питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей, добавили в оборонном ведомстве.

Что было

Ранее сообщалось, что в армии начали валидацию специальной компьютерной программы Управления процессами продовольственной службы (СКП УППС). Ее проверяют в реальных условиях, чтобы подготовить к масштабному использованию.

Кабмин (14179) Минобороны (9704) ТЦК (855) питание (13)
Топ комментарии
+10
Бачили, знаємо. ********. Жеріть самі так , ви і ваші родини. СУки зелені
30.12.2025 17:58 Ответить
+10
А раньше они голодные сидели получается? Сколько интересных подробностей случайно всплывает. А сколько ещё всплывёт...
30.12.2025 17:59 Ответить
+7
🤣🤣🤣🤣🤣🤣бгггггг
30.12.2025 17:57 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣бгггггг
30.12.2025 17:57 Ответить
Насмішило ПРИБУВАЮТЬ
30.12.2025 17:58 Ответить
А до цього чим годували?
30.12.2025 17:57 Ответить
Переважно локшиною. І безкоштовний сир на додачу.
30.12.2025 18:02 Ответить
Відро каші, відро капусти та пів відра дешманских сосисок. Один раз на день.
Хочете пити - дайте гроші отій тітці, вона сходить, купить.
30.12.2025 18:02 Ответить
мівіною, що залишалася після ОПи і охоронців дружини очільника ГУР МО
30.12.2025 18:03 Ответить
Мабуть то й були випадки що вмирали з голоду? Цікаво красти будуть на харчах, чи усе по чесному буде, й завідувачка столової після роботи буде з ног валитися від роботи?
30.12.2025 18:06 Ответить
Під час президентства Петра Порошенка відбулася реформа харчування в ЗСУ, яка переводила армію на стандарти НАТО, але у 2019 році реформа була зупинена зеленою владою.
30.12.2025 18:19 Ответить
на скільки знаю, в моєму місті годують тим самим, що і солдат, які служать в ТЦК.
30.12.2025 18:24 Ответить
годували нічим.
30.12.2025 18:32 Ответить
Нє, не поведуться...
показать весь комментарий
30.12.2025 17:57 Ответить
30.12.2025 18:45 Ответить
Тобто ніяк, кістки вам , м'ясо мені.
30.12.2025 17:57 Ответить
Яка шикарна опція! Аж будуть годувати! Та невже? А як годували до цього? Завдяки волонтерам , на четвертий рік війни, це якийсь пиз**ць, не хорошою зарплатою не якісним обмундируванням будуть заманювати, а їжею!
30.12.2025 17:58 Ответить
Мотивуйте грошима. Скільки вже раз повторювати.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:58 Ответить
Гроші собі а піздюля ПРИБУВШИМ. 🤣🤣🤣🤣
30.12.2025 18:00 Ответить
Ти що які гроші?! "Патріотизмом" мотивують а гроші між собою за добові поставки ділять
30.12.2025 18:02 Ответить
Бачили, знаємо. ********. Жеріть самі так , ви і ваші родини. СУки зелені
30.12.2025 17:58 Ответить
А хіба могло бути інакше? Якесь позорне повідомлення від МО!
30.12.2025 17:59 Ответить
А раньше они голодные сидели получается? Сколько интересных подробностей случайно всплывает. А сколько ещё всплывёт...
30.12.2025 17:59 Ответить
Треба тцк вже розкуркулювати , на четвертий рік війни вони там такий жирок наїли що кожному мобіку можна платити штукарь баксів с самого початку, але це ж не патріотично!
30.12.2025 18:05 Ответить
Штучне влк, побиття , насилля над мобілізованими..
30.12.2025 18:12 Ответить
Не знаю про що це. Я 25-26 провів в ТЦК, хавати давали те саме, що хавали вони. 2 рази на день.
30.12.2025 18:30 Ответить
На обратной стороне повестки всегда писалось, что с собой необходимо иметь еду на сутки. Это ещё с совка. Даже когда я в 2005 году в Харькове на учёт становился, на повестке была указана данная информация.
30.12.2025 18:49 Ответить
Ну, нарешті...
30.12.2025 18:00 Ответить
30.12.2025 18:00 Ответить
Соєві сосиски, суп з кількома шматочками маленькими житлового м'яса, кетчуп ніякий, хліб пліснявий, чай з тарганами, цікаво а самі цкуни теж таке їдять?
30.12.2025 18:03 Ответить
О , та це ще по багатому, термос вермішельки холодної, два батони нарізаного хліба, 10 мисок не митих і 10 кружок також не митих на 50-60 аборигенів третина з яких бомжі зі всіма сопутніми проблемами, проточної води не має щоб помити посуд перед використанням, правда ще був чайник електричний поламаний, чай та цукор... Якось так плять !!!
показать весь комментарий
30.12.2025 18:23 Ответить
30.12.2025 18:04 Ответить
йшов четвертий рік війни, держава почала годувати мобілізованих..
може через пару років вже і забезпечення почнеться. ні, зараз видають пару комплектів, і деякі речі геть непогані. але якщо не хочеш мерзнути - краще докупитись)
30.12.2025 18:09 Ответить
Полонених москалів годують різними стравами,навіть цукерками.Лікують все,навіть зуби.А свої українці,помирають в тцк,від серцевих нападів і з множиними забоями по тілі.Он недавно ветерана побили,який з полону повернувся.
30.12.2025 18:10 Ответить
Так от і це більше добиває що ворога годують і лікують краще ніж свого громадянина свої же (хоча це теж питання) а якщо наш попадає в полон до кацапів то він вже фактично не жилець, і от на кого оця зелена мерзота працює?! Точно не на Україну
30.12.2025 18:14 Ответить
якби не всякі міжнародні організації за права тварин і гомосятини, то не мали б полонені кацапи того всього, що отримують, але вони чомусь переживають за права вбивць і окупантів, а не за наших військовополонених, бо кацапам посрати на ці всі організації.
30.12.2025 18:28 Ответить
а що там єрмак? я за нього переймаюсь, чи не голодний він....
30.12.2025 18:12 Ответить
Єрмак тепер потужний розвідник СЗР.
Яка мафія? Що ви? Його туди взяли за величезний досвід.
А те, що голова СЗР був "призначений" саме Єрмаком - чисте співпадіння.
Як водиться, вони навіть не знайомі зовсім.
30.12.2025 18:18 Ответить
А пенсіонерам за 70+ можна там "призватися" на 2-3 дні і похарчуватися на час ВЛК?
30.12.2025 18:12 Ответить
А в туалет за державний рахунок у ТЦК пускають, чи треба свій горшик приносити?
30.12.2025 18:13 Ответить
Ну Ви ж не Анжеліна Джолі.
30.12.2025 18:16 Ответить
Это тех громадян, которых закрыли и не выпускают?
30.12.2025 18:13 Ответить
Випусти в магазин - потім лови по новій.
А так - зловили - закрили - кабмін на харчування виділить гроші.
30.12.2025 18:19 Ответить
Садять у підвали,кровати без матраців, кормлять родичі(якщо знають що він там)
І Взагалі стільки взнали що не зрозумів
Як Ми так Скотилися до рівня КНДР
🤔😡😡😡
30.12.2025 18:15 Ответить
а чому це все сталось?
30.12.2025 18:29 Ответить
Ти глянь, Миколо, майже санаторій.
30.12.2025 18:17 Ответить
30.12.2025 18:24 Ответить
Тю..я думав в рахунок ЗП..за середньйу за останні пів року плюс ПДВ.
30.12.2025 18:30 Ответить
Скільки у коментах інфантильних лохів.Нормальні люди йдуть до війська з своїм зібраним рюкзаком, з речами першої необхідності і харчами на день-два.Скоро 12 років війни,якщо цього не знають дорослі люди,то це виключно їх проблеми.
30.12.2025 18:32 Ответить
И по улице ты ходишь с тем что перечислил, я задолбался носить документы которые требует Закон, только документы! А маразм, виключно, проблема маразматиков. Ну и классика - " Спасение утопающих, дело рук самих утопающих".
30.12.2025 18:39 Ответить
То і у вас був такий рюкзак?
30.12.2025 18:40 Ответить
патужна
30.12.2025 18:44 Ответить
 
 