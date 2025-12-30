УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9648 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в Україні
7 333 91

Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть за рахунок держави, - Міноборони

харчування

Уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідну ініціативу Міністерства оборони Кабінет Міністрів підтримав під час сьогоднішнього засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ТЦК Савчука, - ЗМІ (оновлено)

Які зміни

  • Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України.

Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин, додали в оборонному відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

Що було

Раніше повідомлялося, що у війську розпочали валідацію спеціальної комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Її перевіряють у реальних умовах, щоб підготувати до масштабного використання.

Автор: 

Кабмін (14264) Міноборони (7938) ТЦК та СП (1279) харчування (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
А до цього чим годували?
показати весь коментар
30.12.2025 17:57 Відповісти
+25
А раньше они голодные сидели получается? Сколько интересных подробностей случайно всплывает. А сколько ещё всплывёт...
показати весь коментар
30.12.2025 17:59 Відповісти
+20
Полонених москалів годують різними стравами,навіть цукерками.Лікують все,навіть зуби.А свої українці,помирають в тцк,від серцевих нападів і з множиними забоями по тілі.Он недавно ветерана побили,який з полону повернувся.
показати весь коментар
30.12.2025 18:10 Відповісти

Завантаження...

 
 