Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть за рахунок держави, - Міноборони

Уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Відповідну ініціативу Міністерства оборони Кабінет Міністрів підтримав під час сьогоднішнього засідання.

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Які зміни

Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України.

Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин, додали в оборонному відомстві.

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Що було

Раніше повідомлялося, що у війську розпочали валідацію спеціальної комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Її перевіряють у реальних умовах, щоб підготувати до масштабного використання.