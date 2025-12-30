Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть за рахунок держави, - Міноборони
Уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Відповідну ініціативу Міністерства оборони Кабінет Міністрів підтримав під час сьогоднішнього засідання.
Які зміни
- Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави згідно з Каталогом продуктів харчування, який використовується у Збройних Силах України.
Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин, додали в оборонному відомстві.
Що було
Раніше повідомлялося, що у війську розпочали валідацію спеціальної комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Її перевіряють у реальних умовах, щоб підготувати до масштабного використання.
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