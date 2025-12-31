РУС
Рашисты обстреляли Харьковскую область: погиб мужчина, повреждены предприятие и дома

РФ обстреляла Харьковскую область

За прошедшие сутки, 30 декабря, вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертва

Как отмечается, в результате обстрела в сел. Кившаровка Купянской громады погиб 68-летний мужчина.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 2 КАБ;
  • 1 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон.

Повреждение инфраструктуры

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки (с. Грушевка), частные дома (с. Васильевка);
  • в Лозовском районе повреждено гражданское предприятие (г. Златополь).

