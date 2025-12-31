Рашисты обстреляли Харьковскую область: погиб мужчина, повреждены предприятие и дома
За прошедшие сутки, 30 декабря, вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертва
Как отмечается, в результате обстрела в сел. Кившаровка Купянской громады погиб 68-летний мужчина.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 КАБ;
- 1 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 fpv-дрон.
Повреждение инфраструктуры
В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль