Рашисти обстріляли Харківщину: загинув чоловік, пошкоджено підприємство та будинки
Упродовж минулої доби, 30 грудня, ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва
Як зазначається, внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон.
Пошкодження інфраструктури
Через ворожу атаку пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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