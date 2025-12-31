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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти обстріляли Харківщину: загинув чоловік, пошкоджено підприємство та будинки

РФ обстріляла Харківщину

Упродовж минулої доби, 30 грудня, ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва

Як зазначається, внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік.

Також читайте: Росіяни поранили трьох людей на Харківщині, є руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон.

Пошкодження інфраструктури

Через ворожу атаку пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Грушівка), приватні будинки (с. Василівка);
  • у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Златопіль).

Також читайте: РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Харківщини: 4 поранених, зруйнована інфраструктура

Автор: 

Харківська область (2980) Куп’янський район (768) Лозівський район (55) Грушівка (9) Златопіль (8)
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