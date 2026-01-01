Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 208 970 человек (+1060 за сутки), 11 488 танков, 35 678 артсистем, 23 849 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 208 970 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.01.26 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 208 970 (+1 060) человек
танков - 11 488 (+7) ед.
боевых бронированных машин - 23 849 (+4) ед.
артиллерийских систем - 35 678 (+36) ед.
РСЗО - 1 587 (+1) ед.
средства ПВО - 1 266 (+0) ед.
самолетов - 434 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 98 453 (+769) ед.
крылатые ракеты - 4 136 (+0) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 72 418 (+171) ед.
специальная техника - 4 035 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
219!!! одиниць знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня норм, арта файно, логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 150000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 208 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!