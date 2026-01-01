Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 208 970 человек (+1060 за сутки), 11 488 танков, 35 678 артсистем, 23 849 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 208 970 российских оккупантов.

Генштаб ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 1.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 208 970 (+1 060) человек

танков - 11 488 (+7) ед.

боевых бронированных машин - 23 849 (+4) ед.

артиллерийских систем - 35 678 (+36) ед.

РСЗО - 1 587 (+1) ед.

средства ПВО - 1 266 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 98 453 (+769) ед.

крылатые ракеты - 4 136 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 72 418 (+171) ед.

специальная техника - 4 035 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

