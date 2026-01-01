Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 208 970 осіб (+1060 за добу), 11 488 танків, 35 678 артсистем, 23 849 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 208 970 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.01.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 208 970 (+1 060) осіб
танків - 11 488 (+7) од.
бойових броньованих машин - 23 849 (+4) од.
артилерійських систем - 35 678 (+36) од.
РСЗВ - 1 587 (+1) од.
засоби ППО - 1 266 (+0) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 98 453 (+769) од.
крилаті ракети - 4 136 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 72 418 (+171) од.
спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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219!!! одиниць знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня норм, арта файно, логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 150000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 208 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!