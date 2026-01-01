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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 208 970 осіб (+1060 за добу), 11 488 танків, 35 678 артсистем, 23 849 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

російська жінка-штурмовичка

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 208 970 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 1.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 208 970 (+1 060) осіб

танків - 11 488 (+7) од.

бойових броньованих машин - 23 849 (+4) од.

артилерійських систем - 35 678 (+36) од.

РСЗВ - 1 587 (+1) од.

засоби ППО - 1 266 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 98 453 (+769) од.

крилаті ракети - 4 136 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 72 418 (+171) од.

спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.

Також дивіться: Бійці 60 ОМБр за 2025 рік ліквідували понад 8200 окупантів, десятки танків та 13 500 БПЛА. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Бійці НГУ "Буревій" знищили 10 окупантів і 4 одиниці техніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21528) Генштаб ЗС (8651) ліквідація (4829)
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Топ коментарі
+21
Минув 4334 день москальсько-української війни.
219!!! одиниць знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня норм, арта файно, логістика файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 150000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 208 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
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01.01.2026 09:16 Відповісти
+18
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! З Новим Роком, Україна !! Смерть москолям !!))
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01.01.2026 07:58 Відповісти
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.01.2026 08:19 Відповісти

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