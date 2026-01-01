РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
1 788 0

Атака беспилотников РФ: украинцев призвали пройти в укрытия

Атака шахидов 1 января

Вечером четверга, 1 января, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:12 - БПЛА на западе Сумщины, курс на н.п. Воронеж. Также беспилотник на границе Херсонщины и Николаевщины в направлении Николаева.

В 18:16 - БПЛА на юге Харьковщины, курс на н.п. Орелька.

В 18:38 - Вражеские дроны движутся:

  • в направлении Чернигова с севера;
  • на границе Херсонской и Николаевской областей, курс на север и на юг.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что Россия атаковала дронами порты Одессы и Измаила.

Читайте также: "Птицы Мадяра" сообщили о 10 поражениях НПЗ и военных объектов РФ

Автор: 

беспилотник (4699) обстрел (31130) атака (870) дроны (5889) Шахед (1776)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 