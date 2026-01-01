Атака беспилотников РФ: украинцев призвали пройти в укрытия

Вечером четверга, 1 января, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:12 - БПЛА на западе Сумщины, курс на н.п. Воронеж. Также беспилотник на границе Херсонщины и Николаевщины в направлении Николаева.

В 18:16 - БПЛА на юге Харьковщины, курс на н.п. Орелька.

В 18:38 - Вражеские дроны движутся:

в направлении Чернигова с севера;

на границе Херсонской и Николаевской областей, курс на север и на юг.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

