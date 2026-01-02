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Новини Атака безпілотників
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Атака безпілотників РФ: українців закликали пройти в укриття (оновлено)

Атака шахедів 1 січня

Ввечері четверга, 1 січня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:12 -  БпЛА на заході Сумщини, курс на н.п. Вороніж. Також безпілотник на межі Херсонщини та Миколаївщини в напрямку Миколаєва.

О 18:16 - БпЛА на півдні Харківщини, курс на н.п. Орілька.

О 18:38 - Ворожі дрони рухаються:

  • у напрямку Чернігова з півночі;
  • на межі Херсонщини та Миколаївщини, курс на північ та на південь.

Оновлена інформація

О 19:20 -  БпЛА на Миколаїв з півдня.

О 19:56 - у Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

О 19:58 - БпЛА на Миколаївщині на півдні та півночі від обласного центру, курс на південь та на захід.

О 20:04 - Повідомляється про рух БпЛА: 

  • на Миколаїв з півночі;
  • на Чернігівщині на н.п.Сновськ з півночі та на сході від н.п. Макошине на південь.

О 20:21 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:

  • БпЛА на півдні від Миколаєва, курс на схід;
  • БпЛА з півдня Миколаївщини на Одещину;
  • БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бахмач з півночі.

О 20:24 - БпЛА на Миколаїв з півдня.

О 20:27 - безпілотник на Кривий Ріг з півдня.

О 20:45 - спостерігається рух ударних дронів на Дніпропетровщині: 

  • на півночі від н.п. Софіївка, курс - на південь;
  • з півдня на н.п. П'ятихатки;
  • поблизу н.п. Божедарівка та Криничка, курс на схід.

О 20:47 - БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня.

О 20:51 - БпЛА на сході Чернігівщини, курс на Конотоп на Сумщині.

Оновлена інформація

О 21:10 - швидкісна ціль в напрямку Запоріжжя зі сходу.

О 21:19 - Повітряні сили повідомляють про рух дронів: 

  • поблизу Запоріжжя на півночі, курс на схід та не півдні, курс на південь.
  • на сході Дніпропетровщини, курс на захід. сході від Кривого Рогу, курс на північ.
  • на сході від Кривого Рогу, курс на північ.
  • на півдні Дніпропетровщини, курс на північ.
  • на Дніпро з півдня.
  • на Харків з півночі.
  • на півночі Чернігівщини, на північ.
  • на сході від Миколаєва, курс на північ.

Оновлена інформація

О 22:06 - повідомлення про БПЛА: 

  • на півночі Чернігівщини, курс на північ.
  • на півночі Сумщини, курс на північ.
  • на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
  • на Кривий Ріг та Нікополь.
  •  в напрямку Миколаєва з півдня.
  • на сході Дніпропетровщини, курс на північ.

Оновлена інформація

О 22:36 -  пуски КАБ на Донеччину.

О 22:39 - рух безпілотників на схід Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 23:16 - БпЛА на Суми з півночі, безпілотники на півночі Чернігівщини, курс - на північ, схід та захід.

О 23:28 - "Шахеди" на Запоріжжя з півдня.

О 23:34 - БпЛА на Чернігівщині:

  • на півночі, курс на білорусь.
  • на сході, курс на Сумщину.
  • на сході від Чернігова, курс на південь.

О 23:47 - дрони на Чернігів зі сходу.

О 00:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня та Суми з півночі.

О 00:30 - безпілотники в напрямку Павлограду на Дніпропетровщині, Ніжина та Гончарівського на Чернігівщині.

О 00:32 - БпЛА на півночі від н.п.Холми на Чернігівщині, курс на Сумщину. Також БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс - на захід. 
БпЛА також на півночі Херсонщини, курс на Миколаївщину-Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 00:51 - Повідомляється про ударні дрони: 

  • з Дніпропетровщини на Харківщину.
  • на півдні Дніпропетровщини, курс на північ.
  • із Запоріжжя на південь Дніпропетровщини, курс на північ.

О 00:53 - БпЛА зі сходу Дніпропетровщини на захід.

О 01:03 - БпЛА рухається по Київському водосховищу, курс на захід.

О 01:29 - БпЛА на Запоріжжя та на Кам'янське на Дніпропетровщині.

О 01:44 - пуски КАБ на Сумщину.

О 01:48 - повідомляється про рух БпЛА: 

  • на півдні Дніпропетровщини, курс на н.п.Божедарівка та Апостолове.
  • на півночі від Запоріжжя, курс на схід.
  • на сході Запоріжжя, курс на н.п. Гуляйполе та на Покровське на Дніпропетровщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла.

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Автор: 

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