Атака безпілотників РФ: українців закликали пройти в укриття (оновлено)
Ввечері четверга, 1 січня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:12 - БпЛА на заході Сумщини, курс на н.п. Вороніж. Також безпілотник на межі Херсонщини та Миколаївщини в напрямку Миколаєва.
О 18:16 - БпЛА на півдні Харківщини, курс на н.п. Орілька.
О 18:38 - Ворожі дрони рухаються:
- у напрямку Чернігова з півночі;
- на межі Херсонщини та Миколаївщини, курс на північ та на південь.
Оновлена інформація
О 19:20 - БпЛА на Миколаїв з півдня.
О 19:56 - у Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.
О 19:58 - БпЛА на Миколаївщині на півдні та півночі від обласного центру, курс на південь та на захід.
О 20:04 - Повідомляється про рух БпЛА:
- на Миколаїв з півночі;
- на Чернігівщині на н.п.Сновськ з півночі та на сході від н.п. Макошине на південь.
О 20:21 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:
- БпЛА на півдні від Миколаєва, курс на схід;
- БпЛА з півдня Миколаївщини на Одещину;
- БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бахмач з півночі.
О 20:24 - БпЛА на Миколаїв з півдня.
О 20:27 - безпілотник на Кривий Ріг з півдня.
О 20:45 - спостерігається рух ударних дронів на Дніпропетровщині:
- на півночі від н.п. Софіївка, курс - на південь;
- з півдня на н.п. П'ятихатки;
- поблизу н.п. Божедарівка та Криничка, курс на схід.
О 20:47 - БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня.
О 20:51 - БпЛА на сході Чернігівщини, курс на Конотоп на Сумщині.
Оновлена інформація
О 21:10 - швидкісна ціль в напрямку Запоріжжя зі сходу.
О 21:19 - Повітряні сили повідомляють про рух дронів:
- поблизу Запоріжжя на півночі, курс на схід та не півдні, курс на південь.
- на сході Дніпропетровщини, курс на захід. сході від Кривого Рогу, курс на північ.
- на сході від Кривого Рогу, курс на північ.
- на півдні Дніпропетровщини, курс на північ.
- на Дніпро з півдня.
- на Харків з півночі.
- на півночі Чернігівщини, на північ.
- на сході від Миколаєва, курс на північ.
Оновлена інформація
О 22:06 - повідомлення про БПЛА:
- на півночі Чернігівщини, курс на північ.
- на півночі Сумщини, курс на північ.
- на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
- на Кривий Ріг та Нікополь.
- в напрямку Миколаєва з півдня.
- на сході Дніпропетровщини, курс на північ.
Оновлена інформація
О 22:36 - пуски КАБ на Донеччину.
О 22:39 - рух безпілотників на схід Дніпропетровщини.
Оновлена інформація
О 23:16 - БпЛА на Суми з півночі, безпілотники на півночі Чернігівщини, курс - на північ, схід та захід.
О 23:28 - "Шахеди" на Запоріжжя з півдня.
О 23:34 - БпЛА на Чернігівщині:
- на півночі, курс на білорусь.
- на сході, курс на Сумщину.
- на сході від Чернігова, курс на південь.
О 23:47 - дрони на Чернігів зі сходу.
О 00:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня та Суми з півночі.
О 00:30 - безпілотники в напрямку Павлограду на Дніпропетровщині, Ніжина та Гончарівського на Чернігівщині.
О 00:32 - БпЛА на півночі від н.п.Холми на Чернігівщині, курс на Сумщину. Також БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс - на захід.
БпЛА також на півночі Херсонщини, курс на Миколаївщину-Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 00:51 - Повідомляється про ударні дрони:
- з Дніпропетровщини на Харківщину.
- на півдні Дніпропетровщини, курс на північ.
- із Запоріжжя на південь Дніпропетровщини, курс на північ.
О 00:53 - БпЛА зі сходу Дніпропетровщини на захід.
О 01:03 - БпЛА рухається по Київському водосховищу, курс на захід.
О 01:29 - БпЛА на Запоріжжя та на Кам'янське на Дніпропетровщині.
О 01:44 - пуски КАБ на Сумщину.
О 01:48 - повідомляється про рух БпЛА:
- на півдні Дніпропетровщини, курс на н.п.Божедарівка та Апостолове.
- на півночі від Запоріжжя, курс на схід.
- на сході Запоріжжя, курс на н.п. Гуляйполе та на Покровське на Дніпропетровщині.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла.
Будь ласка, зачекайте...
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