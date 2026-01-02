Атака безпілотників РФ: українців закликали пройти в укриття (оновлено)

Ввечері четверга, 1 січня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:12 - БпЛА на заході Сумщини, курс на н.п. Вороніж. Також безпілотник на межі Херсонщини та Миколаївщини в напрямку Миколаєва.

О 18:16 - БпЛА на півдні Харківщини, курс на н.п. Орілька.

О 18:38 - Ворожі дрони рухаються:

у напрямку Чернігова з півночі;

на межі Херсонщини та Миколаївщини, курс на північ та на південь.

Оновлена інформація

О 19:20 - БпЛА на Миколаїв з півдня.

О 19:56 - у Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

О 19:58 - БпЛА на Миколаївщині на півдні та півночі від обласного центру, курс на південь та на захід.

О 20:04 - Повідомляється про рух БпЛА:

на Миколаїв з півночі;

на Чернігівщині на н.п.Сновськ з півночі та на сході від н.п. Макошине на південь.

О 20:21 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:

БпЛА на півдні від Миколаєва, курс на схід;

БпЛА з півдня Миколаївщини на Одещину;

БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бахмач з півночі.

О 20:24 - БпЛА на Миколаїв з півдня.

О 20:27 - безпілотник на Кривий Ріг з півдня.

О 20:45 - спостерігається рух ударних дронів на Дніпропетровщині:

на півночі від н.п. Софіївка, курс - на південь;

з півдня на н.п. П'ятихатки;

поблизу н.п. Божедарівка та Криничка, курс на схід.

О 20:47 - БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня.

О 20:51 - БпЛА на сході Чернігівщини, курс на Конотоп на Сумщині.

Оновлена інформація

О 21:10 - швидкісна ціль в напрямку Запоріжжя зі сходу.

О 21:19 - Повітряні сили повідомляють про рух дронів:

поблизу Запоріжжя на півночі, курс на схід та не півдні, курс на південь.

на сході Дніпропетровщини, курс на захід. сході від Кривого Рогу, курс на північ.

на сході від Кривого Рогу, курс на північ.

на півдні Дніпропетровщини, курс на північ.

на Дніпро з півдня.

на Харків з півночі.

на півночі Чернігівщини, на північ.

на сході від Миколаєва, курс на північ.

Оновлена інформація

О 22:06 - повідомлення про БПЛА:

на півночі Чернігівщини, курс на північ.

на півночі Сумщини, курс на північ.

на заході Харківщини, курс на Полтавщину.

на Кривий Ріг та Нікополь.

в напрямку Миколаєва з півдня.

на сході Дніпропетровщини, курс на північ.

Оновлена інформація

О 22:36 - пуски КАБ на Донеччину.

О 22:39 - рух безпілотників на схід Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 23:16 - БпЛА на Суми з півночі, безпілотники на півночі Чернігівщини, курс - на північ, схід та захід.

О 23:28 - "Шахеди" на Запоріжжя з півдня.

О 23:34 - БпЛА на Чернігівщині:

на півночі, курс на білорусь.

на сході, курс на Сумщину.

на сході від Чернігова, курс на південь.

О 23:47 - дрони на Чернігів зі сходу.

О 00:06 - БпЛА на Запоріжжя з півдня та Суми з півночі.

О 00:30 - безпілотники в напрямку Павлограду на Дніпропетровщині, Ніжина та Гончарівського на Чернігівщині.

О 00:32 - БпЛА на півночі від н.п.Холми на Чернігівщині, курс на Сумщину. Також БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс - на захід.

БпЛА також на півночі Херсонщини, курс на Миколаївщину-Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 00:51 - Повідомляється про ударні дрони:

з Дніпропетровщини на Харківщину.

на півдні Дніпропетровщини, курс на північ.

із Запоріжжя на південь Дніпропетровщини, курс на північ.

О 00:53 - БпЛА зі сходу Дніпропетровщини на захід.

О 01:03 - БпЛА рухається по Київському водосховищу, курс на захід.

О 01:29 - БпЛА на Запоріжжя та на Кам'янське на Дніпропетровщині.

О 01:44 - пуски КАБ на Сумщину.

О 01:48 - повідомляється про рух БпЛА:

на півдні Дніпропетровщини, курс на н.п.Божедарівка та Апостолове.

на півночі від Запоріжжя, курс на схід.

на сході Запоріжжя, курс на н.п. Гуляйполе та на Покровське на Дніпропетровщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла.

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