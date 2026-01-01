РУС
2 января будет важным днем для внутренней политики Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что завтра, 2 января, будет важный день для внутренней политики Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры с партнерами

Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров в Турции сегодня обсуждает возобновление обменов пленными.

По его словам, в прошлом году процесс активизировался, но в конце затормозил, и теперь Украина стремится его возобновить. Умеров также ежедневно координирует действия с американскими и европейскими партнерами.

Встреча Генштабов и внутренняя политика

  • Президент напомнил, что 3 января в Украине состоится первая встреча советников по вопросам нацбезопасности по миру с участием представителей 15 стран, ЕС и НАТО.
  • 5 января запланирована встреча начальников Генштабов, где обсудят гарантии безопасности для Украины.
  • 6 января - встреча лидеров европейских государств в формате "Коалиции желающих", которая будет направлена на усиление поддержки и политической уверенности в будущем мирном соглашении.

"Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого, кто сегодня с ночи и с утра работает над восстановлением после российских ударов.

"Даже в новогоднюю ночь россияне не сдержались. Вот такие они. Но мы защищаемся и восстанавливаемся. Такие украинцы. А завтра будет важный день внутренней политики для Украины", - добавил глава государства.

