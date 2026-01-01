2 січня буде важливим днем для внутрішньої політики України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завтра, 2 січня, буде важливий день для внутрішньої політики України.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Перемовини з партнерами

Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров у Туреччині сьогодні обговорює відновлення обмінів полоненими.

За його словами, торік процес активізувався, але наприкінці загальмував, і тепер Україна прагне його відновити. Умєров також щодня координує дії з американськими та європейськими партнерами.

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Зустріч Генштабів та внутрішня політика

Президент нагадав, що 3 січня в Україні відбудеться перша зустріч радників із питань нацбезпеки щодо миру за участі представників 15 країн, ЄС та НАТО.

5 січня запланована зустріч начальників Генштабів, де обговорять гарантії безпеки для України.

6 січня — зустріч лідерів європейських держав у форматі "Коаліції охочих", яка буде спрямована на посилення підтримки та політичної впевненості у майбутній мирній угоді.

"Ми готуємось зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше", - заявив Зеленський.

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Президент подякував кожному, хто сьогодні від ночі та від ранку працює на відновлення після російських ударів.

"Навіть у новорічну ніч росіяни не стримались. Ось такі вони. Але ми захищаємося та відновлюємо. Такі українці. А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України", - додав глава держави.