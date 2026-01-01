РУС
Будет больше Варшавы: в Польше построят новый город-мегаполис

В Польше построят новый город

Польша планирует масштабную административную и урбанистическую трансформацию в Силезском воеводстве.

  • Новый мегаполис по площади и населению должен превысить Варшаву. Площадь составит около 2500 кв. км — это больше, чем Лондон, а численность населения превысит 2,1 млн человек. В состав метрополии войдут 41 город и муниципалитет, которые уже сейчас тесно связаны транспортной и социальной инфраструктурой.

Преимущества и управление будущего мегаполиса

Инициаторы проекта, среди которых мэр Катовице Марцин Крупа и председатель GZM Казимеж Карольчак, видят в объединении существенные преимущества. Среди них - привлечение инвестиций, централизованное управление транспортом и экологическими проектами, а также общий бюджет.

"Единый город как завершающий этап интеграции - это моя мечта", - отметил мэр Катовице Марцин Крупа. По его словам, создание мегаполиса также будет означать новые рабочие места и большой рынок труда без внутренних границ между городами.

В то же время существующие города и гмины сохранят местное самоуправление для решения локальных вопросов. Главный муниципалитет метрополии будет координировать стратегические задачи надрегионального уровня.

Название будущего мегаполиса планируют выбрать на общерегиональном референдуме.

Развитие инфраструктуры Польши

К слову, Польша параллельно готовится к запуску крупного инфраструктурного проекта - нового мега-аэропорта Port Polska, который должен стать ключевыми "воротами в Европу" и укрепить позиции страны на рынке авиаперевозок.

Польша (9103) строительство (2017) инфраструктура (270)
+10
Укріпрайони будуйте, поки не пізно
01.01.2026 22:16 Ответить
+4
бо це те, чого не має Україна після 30+ років олігархічного правління.
01.01.2026 22:16 Ответить
+3
А мільярд дерев слабо?
01.01.2026 22:17 Ответить
А чому нам повинно бути не пох#й?🤔
01.01.2026 22:12 Ответить
бо це те, чого не має Україна після 30+ років олігархічного правління.
01.01.2026 22:16 Ответить
тому шо ти тупий паршивий лох, якому впринципі має бути похер на все.
01.01.2026 22:21 Ответить
бо це для новоприбулих громадян, щоб не з'їбались назад в Україну. Бо українці - це +3% до бюджету Польщі.
01.01.2026 22:27 Ответить
До ВВП. А Катовіцка метрополія давно існує, не знаю чому це подають, як новину
01.01.2026 22:44 Ответить
Укріпрайони будуйте, поки не пізно
01.01.2026 22:16 Ответить
А мільярд дерев слабо?
01.01.2026 22:17 Ответить
Того шо там незадовго буде мешкати більше українців чим в україні
01.01.2026 22:18 Ответить
польський бамбас
01.01.2026 22:18 Ответить
полякам залишилось тільки там піска насипати ну і море нафти знайти, аби Саудівську Аравію обігнати

.
01.01.2026 22:29 Ответить
"у Польщі побудують нове місто-мегаполіс"

мда, заголовок... а на самом деле "Польща планує масштабну адміністративну та урбаністичну трансформацію" - объединят 41 населенный пункт, які вже зараз тісно пов'язані транспортною та соціальною інфраструктурою, в одну конгломерацию
01.01.2026 22:40 Ответить
12% українців зараз живуть в цій агломерації, в яку входять Катовіце та 14 міст-супутників Катовіц з населенням кожного більше 100 тисяч.
Тобто це мегаполіс буде, де 12% громадян України живуть та працюють постійно
01.01.2026 22:40 Ответить
 
 