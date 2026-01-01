Будет больше Варшавы: в Польше построят новый город-мегаполис
Польша планирует масштабную административную и урбанистическую трансформацию в Силезском воеводстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польского издания inPoland.
- Новый мегаполис по площади и населению должен превысить Варшаву. Площадь составит около 2500 кв. км — это больше, чем Лондон, а численность населения превысит 2,1 млн человек. В состав метрополии войдут 41 город и муниципалитет, которые уже сейчас тесно связаны транспортной и социальной инфраструктурой.
Преимущества и управление будущего мегаполиса
Инициаторы проекта, среди которых мэр Катовице Марцин Крупа и председатель GZM Казимеж Карольчак, видят в объединении существенные преимущества. Среди них - привлечение инвестиций, централизованное управление транспортом и экологическими проектами, а также общий бюджет.
"Единый город как завершающий этап интеграции - это моя мечта", - отметил мэр Катовице Марцин Крупа. По его словам, создание мегаполиса также будет означать новые рабочие места и большой рынок труда без внутренних границ между городами.
В то же время существующие города и гмины сохранят местное самоуправление для решения локальных вопросов. Главный муниципалитет метрополии будет координировать стратегические задачи надрегионального уровня.
Название будущего мегаполиса планируют выбрать на общерегиональном референдуме.
Развитие инфраструктуры Польши
К слову, Польша параллельно готовится к запуску крупного инфраструктурного проекта - нового мега-аэропорта Port Polska, который должен стать ключевыми "воротами в Европу" и укрепить позиции страны на рынке авиаперевозок.
мда, заголовок... а на самом деле "Польща планує масштабну адміністративну та урбаністичну трансформацію" - объединят 41 населенный пункт, які вже зараз тісно пов'язані транспортною та соціальною інфраструктурою, в одну конгломерацию
Тобто це мегаполіс буде, де 12% громадян України живуть та працюють постійно