Будет больше Варшавы: в Польше построят новый город-мегаполис

Польша планирует масштабную административную и урбанистическую трансформацию в Силезском воеводстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польского издания inPoland.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новый мегаполис по площади и населению должен превысить Варшаву. Площадь составит около 2500 кв. км — это больше, чем Лондон, а численность населения превысит 2,1 млн человек. В состав метрополии войдут 41 город и муниципалитет, которые уже сейчас тесно связаны транспортной и социальной инфраструктурой.

Преимущества и управление будущего мегаполиса

Инициаторы проекта, среди которых мэр Катовице Марцин Крупа и председатель GZM Казимеж Карольчак, видят в объединении существенные преимущества. Среди них - привлечение инвестиций, централизованное управление транспортом и экологическими проектами, а также общий бюджет.

"Единый город как завершающий этап интеграции - это моя мечта", - отметил мэр Катовице Марцин Крупа. По его словам, создание мегаполиса также будет означать новые рабочие места и большой рынок труда без внутренних границ между городами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа мужчин избила украинца в польском Радоме: посол Боднар призвал наказать виновных

В то же время существующие города и гмины сохранят местное самоуправление для решения локальных вопросов. Главный муниципалитет метрополии будет координировать стратегические задачи надрегионального уровня.

Название будущего мегаполиса планируют выбрать на общерегиональном референдуме.

Читайте также: Польша просит Еврокомиссию проверить TikTok из-за антиевропейских видео

Развитие инфраструктуры Польши

К слову, Польша параллельно готовится к запуску крупного инфраструктурного проекта - нового мега-аэропорта Port Polska, который должен стать ключевыми "воротами в Европу" и укрепить позиции страны на рынке авиаперевозок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский политик Климас у памятника Бандере во Львове: "Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму"