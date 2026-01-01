Буде більшим за Варшаву: у Польщі побудують нове місто-мегаполіс

Польща планує масштабну адміністративну та урбаністичну трансформацію у Сілезькому воєводстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі польського видання inPoland.

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Новий мегаполіс за площею та населенням має перевищити Варшаву. Площа складе близько 2500 кв. км — це більше, ніж Лондон, а чисельність населення перевищить 2,1 млн людей. У склад метрополії увійдуть 41 місто та муніципалітет, які вже зараз тісно пов’язані транспортною та соціальною інфраструктурою.

Переваги та управління майбутнього мегаполіса

Ініціатори проєкту, серед яких мер Катовіце Марцін Крупа та голова GZM Казімеж Карольчак, бачать в об’єднанні суттєві переваги. Серед них — залучення інвестицій, централізоване управління транспортом та екологічними проєктами, а також спільний бюджет.

"Єдине місто як завершальний етап інтеграції – це моя мрія", — зазначив мер Катовіце Марцін Крупа. За його словами, створення мегаполіса також означатиме нові робочі місця та великий ринок праці без внутрішніх кордонів між містами.

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Водночас існуючі міста та гміни збережуть місцеве самоврядування для вирішення локальних питань. Головний муніципалітет метрополії координуватиме стратегічні завдання надрегіонального рівня.

Назву майбутнього мегаполіса планують обрати на загальнорегіональному референдумі.

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Розвиток інфраструктури Польщі

До слова, Польща паралельно готується до запуску великого інфраструктурного проєкту — нового мега-аеропорту Port Polska, який має стати ключовими "воротами в Європу" та зміцнити позиції країни на ринку авіаперевезень.

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