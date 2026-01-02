Воздушные силы ВСУ совершили около 7 тысяч самолето-вылетов в 2025 году, - Игнат
В 2025 году Воздушные силы Вооруженных сил Украины совершили около 7 тысяч вылетов, выполняя задачи как по противовоздушной обороне, так и по поражению целей противника.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, украинская авиация не только защищает воздушное пространство, но и наносит ответные удары. Вылеты самолетов включают авиационно-истребительное прикрытие и боевое применение тактической авиации - бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей.
Игнат отметил, что все лучшие результаты в украинском небе демонстрируют истребители F-16.
Рекорд по уничтожению ракет РФ
Он также напомнил о рекорде по уничтожению крылатых ракет противника, когда украинские летчики сбили 31 ракету из 35.
"Пилоты F-16 еще раз доказали всему миру, что мы можем эффективно использовать не слишком технологичную технику, потому что F-ки у нас не тех модификаций, которые мы хотели, но показали, что мы быстро можем освоить, эффективно применить технику и бить врага в ответ", - заявил Игнат.
Ігнат, таке прізвище може бути тільки у ЗЕдегенерата або брехуна.
Не будьте як кацапи, нащо брехати?
У тих теж постійно "все збили", а заводи палають.
Якщо все збили, то де світло? А якщо все збили, а світла немає, то виходить що його продають.
Але ви скажете що електрику не продають...
То де тоді світло??? Не простіше правду казати?