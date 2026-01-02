РУС
Воздушные силы ВСУ совершили около 7 тысяч самолето-вылетов в 2025 году, - Игнат

літак ф-16

В 2025 году Воздушные силы Вооруженных сил Украины совершили около 7 тысяч вылетов, выполняя задачи как по противовоздушной обороне, так и по поражению целей противника.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, украинская авиация не только защищает воздушное пространство, но и наносит ответные удары. Вылеты самолетов включают авиационно-истребительное прикрытие и боевое применение тактической авиации - бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей.

Игнат отметил, что все лучшие результаты в украинском небе демонстрируют истребители F-16.

Рекорд по уничтожению ракет РФ

Он также напомнил о рекорде по уничтожению крылатых ракет противника, когда украинские летчики сбили 31 ракету из 35. 

"Пилоты F-16 еще раз доказали всему миру, что мы можем эффективно использовать не слишком технологичную технику, потому что F-ки у нас не тех модификаций, которые мы хотели, но показали, что мы быстро можем освоить, эффективно применить технику и бить врага в ответ", - заявил Игнат.

Ігнат і не таке розповість. Може і 50 збити з 35 запущених.
Ігнат, таке прізвище може бути тільки у ЗЕдегенерата або брехуна.
Не будьте як кацапи, нащо брехати?
У тих теж постійно "все збили", а заводи палають.
Якщо все збили, то де світло? А якщо все збили, а світла немає, то виходить що його продають.
Але ви скажете що електрику не продають...
То де тоді світло??? Не простіше правду казати?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:30 Ответить
Що ти херню несеш? Ти мабуть не знаєш, що F-16 не збивають "Шахеди" і інші мопеди яких як гівна у нашому небі? Майже вся енергетика знищується балістичними ракетами, які літаками збити не можливо, і "Шахедами".
показать весь комментарий
02.01.2026 11:53 Ответить
Нагнибіда Ципердюк ЗЕлупа, тобто скласти пазли і зрозуміти, що Зепідор то і є КОРУПЦІЯ нє, не варіант?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:57 Ответить
Ну як де, шахеди пролетіли минулого місяця пів України і влучили в енергетичні об'єкти на заході.
показать весь комментарий
02.01.2026 12:38 Ответить
А хіба це не таємна інформація про кількість літаковильотів? Навіщо ми це повідомляємо ворогу? У нас якийсь конкурс проводиться, хто більше секретної інформації повідомить в ЗМІ?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:31 Ответить
яка таємниця може ховатися в пзд№жі?))
показать весь комментарий
02.01.2026 11:51 Ответить
Навіть з брехні можна виловити частину правди.
показать весь комментарий
02.01.2026 12:42 Ответить
Литаковылеты?????😵‍💫 нет такого слова! И количество налета всегда считалось в часах. Литаковылеты...Жесть
показать весь комментарий
02.01.2026 13:00 Ответить
 
 