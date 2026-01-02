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Новини Повітряна діяльність ЗСУ
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Повітряні сили ЗСУ здійснили близько 7 тисяч літаковильотів у 2025 році, - Ігнат

літак ф-16

У 2025 році Повітряні сили Збройних сил України здійснили близько 7 тисяч літаковильотів, виконуючи завдання як з протиповітряної оборони, так і з ураження цілей противника.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, українська авіація не лише захищає повітряний простір, а й завдає ударів у відповідь. Літаковильоти включають авіаційно-винищувальне прикриття та бойове застосування тактичної авіації - бомбардувальників, штурмовиків і винищувачів.

Ігнат зазначив, що дедалі кращі результати в українському небі демонструють винищувачі F-16.

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Рекорд зі знищення ракет РФ

Він також нагадав про рекорд зі знищення крилатих ракет противника, коли українські льотчики збили 31 ракету з 35. 

"Пілоти F-16 ще раз довели всьому світу, що ми можемо ефективно використовувати не надто технологічну техніку, бо F-ки у нас не тих модифікацій, які ми хотіли, але показали, що ми швидко можемо опанувати, ефективно застосувати техніку і бити ворога у відповідь", - заявив Ігнат.

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Автор: 

літак (3125) Ігнат Юрій (874)
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Топ коментарі
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яка таємниця може ховатися в пзд№жі?))
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02.01.2026 11:51 Відповісти

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