Повітряні сили ЗСУ здійснили близько 7 тисяч літаковильотів у 2025 році, - Ігнат
У 2025 році Повітряні сили Збройних сил України здійснили близько 7 тисяч літаковильотів, виконуючи завдання як з протиповітряної оборони, так і з ураження цілей противника.
Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, українська авіація не лише захищає повітряний простір, а й завдає ударів у відповідь. Літаковильоти включають авіаційно-винищувальне прикриття та бойове застосування тактичної авіації - бомбардувальників, штурмовиків і винищувачів.
Ігнат зазначив, що дедалі кращі результати в українському небі демонструють винищувачі F-16.
Рекорд зі знищення ракет РФ
Він також нагадав про рекорд зі знищення крилатих ракет противника, коли українські льотчики збили 31 ракету з 35.
"Пілоти F-16 ще раз довели всьому світу, що ми можемо ефективно використовувати не надто технологічну техніку, бо F-ки у нас не тих модифікацій, які ми хотіли, але показали, що ми швидко можемо опанувати, ефективно застосувати техніку і бити ворога у відповідь", - заявив Ігнат.
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