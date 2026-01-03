РУС
Зафиксировано 191 боевое столкновение. Наиболее активно враг атакует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте по состоянию на 22 час 3 января

С начала суток на фронте произошло 191 боевое столкновение. В частности, 33 боевых столкновеления зафиксированы на Гуляйпольском направлении и 31 штурмовую и наступательную операцию - на Покровском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 3 января 2026 года, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

По уточненной информации, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам:

Кроме того, зафиксированы 3440 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2341 обстрел.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипки и в направлении Избицкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки. Четыре боевые столкновения в настоящее время продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши воины отразили четыре атаки врага в районах Дроновки и в сторону Закитного, Никифоровки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 31 штурмовую и наступательную операцию в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Затишье, Филия и в сторону Белицкого. Сейчас идет бой в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 33 оккупанта, из них 19 — безвозвратно. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат. Кроме этого, наши бойцы поразили одну единицу специальной техники противника и 4 укрытия личного состава.

На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Вороное, Вишневое, Сладкое, Злагода и Рыбное и в сторону населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, еще два боевых столкновения пока продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксированы 33 боевых столкновения, враг пытается продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки, Дорожнянки и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Воздвижовка, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Белогорье.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Степового и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки.

Генштаб ВС (7457) боевые действия (5396) война в Украине (7413)
@ "У Запорізькій області російські війська продовжують активні штурмові дії в районі Приморського, Степногірська, Білогір'я, Дорожнянки та Гуляйполя. На північ від Дорожнянки противник просунувся вздовж лісосмуг.
У Гуляйполі ЗСУ зберігають позиції у західній та північній частинах міста. У центрі Гуляйполя - локальні контратаки з боку Сил оборони України.

На Покровському напрямку російські війська закріпилися у кількох районах у північній частині Мирнограду.
У Покровську Сили оборони України продовжують контратаки в районі промзони у північно-західній частині міста та вздовж залізниці.
У Родинському та Красному Лимані ситуація без істотних змін.

На Слов'янському напрямку противник просунувся на північ від Резниківки, тим самим посилив тиск на Резниківку та Свято-Покровське. За останній н.п. продовжуються бої, не зважаючи на заяви рф про нібито контроль над ним.
Також противник просунувся в районі Майського і зняв кадри встановлення прапора в центрі населеного пункту.
У цілому на даний момент на напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій.

У Сумській області російські війська продовжують штурмові дії на північ і на північний захід від Грабовського. В останньому супротивник закріпився на північній околиці населеного пункту. Ближні бої йдуть за опорні пункти вздовж залізниці."
показать весь комментарий
03.01.2026 23:03
 
 