Зафиксировано 191 боевое столкновение. Наиболее активно враг атакует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 191 боевое столкновение. В частности, 33 боевых столкновеления зафиксированы на Гуляйпольском направлении и 31 штурмовую и наступательную операцию - на Покровском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 3 января 2026 года, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

По уточненной информации, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам:

один ракетный удар одной ракетой,

41 авиационный удар с применением 110 управляемых авиабомб.

Кроме того, зафиксированы 3440 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2341 обстрел.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипки и в направлении Избицкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки. Четыре боевые столкновения в настоящее время продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши воины отразили четыре атаки врага в районах Дроновки и в сторону Закитного, Никифоровки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 31 штурмовую и наступательную операцию в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Затишье, Филия и в сторону Белицкого. Сейчас идет бой в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 33 оккупанта, из них 19 — безвозвратно. Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат. Кроме этого, наши бойцы поразили одну единицу специальной техники противника и 4 укрытия личного состава.

На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Вороное, Вишневое, Сладкое, Злагода и Рыбное и в сторону населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, еще два боевых столкновения пока продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксированы 33 боевых столкновения, враг пытается продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки, Дорожнянки и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Воздвижовка, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Белогорье.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Степового и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки.