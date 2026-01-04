Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 211 530 человек (+900 за сутки), 11 499 танков, 35 756 артсистем, 23 855 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 211 530 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.01.26 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 211 530 (+900) человек
танков - 11 499 (+2) ед.
боевых бронированных машин - 23 855 (+0) ед.
артиллерийских систем - 35 756 (+12) ед.
РСЗО - 1 590 (+0) ед.
средства ПВО - 1 268 (+1) ед.
самолетов - 434 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 99 860 (+278) ед.
крылатые ракеты - 4 137 (+0) ед.
корабли / катера - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 72 776 (+88) ед.
специальная техника - 4 035 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
