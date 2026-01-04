Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 211 530 человек (+900 за сутки), 11 499 танков, 35 756 артсистем, 23 855 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 211 530 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 211 530 (+900) человек

танков - 11 499 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 23 855 (+0) ед.

артиллерийских систем - 35 756 (+12) ед.

РСЗО - 1 590 (+0) ед.

средства ПВО - 1 268 (+1) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 99 860 (+278) ед.

крылатые ракеты - 4 137 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 72 776 (+88) ед.

специальная техника - 4 035 (+0) ед.

Смотрите также: Пограничники "Стрикс" разгромили технику врага FPV-дронами на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Засеянная мертвыми оккупантами местность в Покровске: боевая работа 425-го полка "Скала". ВИДЕО