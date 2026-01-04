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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 211 530 осіб (+900 за добу), 11 499 танків, 35 756 артсистем, 23 855 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Бійці 92 бригади ліквідували штурмову групу росіян в посадці під час стрілецького бою

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 211 530 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 211 530 (+900) осіб

танків - 11 499 (+2) од.

бойових броньованих машин - 23 855 (+0) од.

артилерійських систем - 35 756 (+12) од.

РСЗВ - 1 590 (+0) од.

засоби ППО - 1 268 (+1) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 99 860 (+278) од.

крилаті ракети - 4 137 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 72 776 (+88) од.

спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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армія рф (21544) Генштаб ЗС (8671) ліквідація (4834)
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