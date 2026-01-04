Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 211 530 осіб (+900 за добу), 11 499 танків, 35 756 артсистем, 23 855 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 211 530 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.01.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 211 530 (+900) осіб
танків - 11 499 (+2) од.
бойових броньованих машин - 23 855 (+0) од.
артилерійських систем - 35 756 (+12) од.
РСЗВ - 1 590 (+0) од.
засоби ППО - 1 268 (+1) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 99 860 (+278) од.
крилаті ракети - 4 137 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 72 776 (+88) од.
спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль