Более 200 боестолкновений за сутки на фронте: Силы обороны отразили 40 штурмов на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 3 января, на фронте было зафиксировано 211 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 2702 обстрела, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4812 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Зализнычное, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Белогорье Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам сосредоточения врага.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 12 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 278 беспилотных летательных аппаратов и 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются, - "Азов". ВИДЕО

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Глушковки, Богуславки, Кучеровки и Куриловки.

Читайте также: На Покровском и Гуляйпольском направлениях бои, с начала суток на фронте - 89 боестолкновений, - Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Мирного, Заречного, Ямполя и в сторону населенных пунктов Ольговка, Озерное, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Никифоровки.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении противник осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Иванополья, Берестка и Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Удачное, Затишье, Филия и в сторону Белицкого, Сергиевки, Кучерового Яра", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Ялта, Вороное, Вишневое, Сладкое, Злагода и Рыбное и в сторону населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 36 попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Успеновка, Дорожнянка и в направлении Доброполье, Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Степового и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.