Понад 200 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони відбили 40 штурмів на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 3 січня, на фронті було зафіксовано 211 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження ворога.

Генштаб нагадує, що втрати російських загарбників минулої доби становили 900 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 12 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 278 безпілотних літальних апаратів та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районах населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Никифорівки.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Іванопілля, Берестка та Степанівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького, Сергіївки, Кучерового Яру", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 36 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Дорожнянка та в напрямку Добропілля, Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Степового та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.