"Укрзализныця" корректирует расписание движения поездов: продажа билетов на некоторые рейсы откроется после 21 января
Продажа билетов на некоторые рейсы поездов "Укрзализныци" после 21 января откроется после корректировки расписания движения.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Корректировка графика движения
"Вследствие затрудненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из соображений безопасности мы вносим необходимые коррективы в график движения поездов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажа откроется утром 8 января: внутренние рейсы – с 08:00, международные рейсы – с 09:00. По обновленным расписаниям украинские поезда будут ходить с 22 января.
Задержки в пределах 1-2 часов
"До того времени просим прощения: задержки в пределах 1-2 часов будут происходить, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за слова поддержки в адрес железнодорожников, мы все читаем и ценим", – добавили в "Укрзализныце".
Удар РФ по Фастову
- Напомним, в ночь на 6 декабря 2025 года враг массированно атаковал Фастов. Атакована железнодорожная инфраструктура.
- Вследствие атаки ранен мужчина 1983 года рождения.
- Железнодорожники развернули временный мобильный вокзал рядом с разрушенным вследствие вражеской атаки.
- Во время атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины российская армия уничтожила в городе Фастов Киевской области 27 вагонов пригородных поездов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль