"Укрзализныця" корректирует расписание движения поездов: продажа билетов на некоторые рейсы откроется после 21 января

Укрзализныця корректирует расписание

Продажа билетов на некоторые рейсы поездов "Укрзализныци" после 21 января откроется после корректировки расписания движения.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Корректировка графика движения

"Вследствие затрудненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из соображений безопасности мы вносим необходимые коррективы в график движения поездов", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Зеленский о ночной атаке: главные цели врага – энергетика, сгорел вокзал в Фастове. ФОТОрепортаж

Отмечается, что новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажа откроется утром 8 января: внутренние рейсы – с 08:00, международные рейсы – с 09:00. По обновленным расписаниям украинские поезда будут ходить с 22 января.

Задержки в пределах 1-2 часов

"До того времени просим прощения: задержки в пределах 1-2 часов будут происходить, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за слова поддержки в адрес железнодорожников, мы все читаем и ценим", – добавили в "Укрзализныце".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Восстановлено движение поездов через станцию Фастов, - "Укрзализныця". ВИДЕО

Удар РФ по Фастову

поезд (1068) Укрзализныця (2878) Фастов (39)
