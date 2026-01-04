"Укрзализныця" корректирует расписание движения поездов: продажа билетов на некоторые рейсы откроется после 21 января

Продажа билетов на некоторые рейсы поездов "Укрзализныци" после 21 января откроется после корректировки расписания движения.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Корректировка графика движения

"Вследствие затрудненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из соображений безопасности мы вносим необходимые коррективы в график движения поездов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажа откроется утром 8 января: внутренние рейсы – с 08:00, международные рейсы – с 09:00. По обновленным расписаниям украинские поезда будут ходить с 22 января.

Задержки в пределах 1-2 часов

"До того времени просим прощения: задержки в пределах 1-2 часов будут происходить, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за слова поддержки в адрес железнодорожников, мы все читаем и ценим", – добавили в "Укрзализныце".

Удар РФ по Фастову