"Укрзалізниця" коригує розклад руху потягів: продаж квитків на деякі рейси відкриється після 21 січня
Продаж квитків на деякі рейси потягів "Укрзалізниці" після 21 січня відкриється після коригування розкладу руху.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Корегування графіку руху
"В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування, ми вносимо необхідні корективи до графіку руху поїздів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриється зранку 8 січня: внутрішні рейси – з 08:00, міжнародні рейси – з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.
Затримки в межах 1-2 годин
"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. Дякуємо вам за слова підтримки на адресу залізничників, ми все читаємо і цінуємо", – додали в "Укрзалізниці".
Удар РФ по Фастову
- Нагадаємо, в ніч на 6 грудня 2025 року ворог масовано атакував Фастів. Атаковано залізничну інфраструктуру.
- Внаслідок атаки поранено чоловіка 1983 року народження.
- Залізничники розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим унаслідок ворожої атаки.
- Під час атаки на залізничну інфраструктуру України російська армія знищила у місті Фастів Київської області 27 вагонів приміських поїздів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль