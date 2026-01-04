"Укрзалізниця" коригує розклад руху потягів: продаж квитків на деякі рейси відкриється після 21 січня

Продаж квитків на деякі рейси потягів "Укрзалізниці" після 21 січня відкриється після коригування розкладу руху.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Корегування графіку руху

"В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування, ми вносимо необхідні корективи до графіку руху поїздів", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриється зранку 8 січня: внутрішні рейси – з 08:00, міжнародні рейси – з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

Затримки в межах 1-2 годин

"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. Дякуємо вам за слова підтримки на адресу залізничників, ми все читаємо і цінуємо", – додали в "Укрзалізниці".

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