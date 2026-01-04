В центре Вены, возле синагоги, обнаружили гранату
В подъезде здания возле синагоги в Вене обнаружили предмет, похожий на ручную гранату.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства Reuters.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 января, в центральной части столицы Австрии. На место прибыли правоохранители и саперы, которые оперативно обеспечили безопасность территории.
Что известно о находке
Специалисты взрывотехнической службы изъяли предмет и провели проверку. Впоследствии выяснилось, что граната не содержала взрывчатых веществ, а детонатор был неисправен. Угрозы для людей она не представляла.
"На основе имеющейся информации, нет прямой связи с синагогой, расположенной в Темпельгассе, или каким-либо антисемитским умыслом", – отметил представитель полиции.
Реакция полиции и дальнейшие действия
О происшествии проинформировали государственное управление по противодействию экстремизму. Следователи продолжают выяснять обстоятельства появления предмета и лиц, причастных к инциденту.
Полиция уверяет, что ситуация находится под контролем, а меры безопасности в районе усилены.
- Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина взорвал 2 гранаты во время семейной ссоры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль