Зеленский: Украина готовится к двум вариантам – дипломатии или дальнейшей обороне
Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе новые встречи в Европе, которые должны стать еще одним вкладом в защиту Украины, а также в приближение окончания войны.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Будут встречи в Европе
"Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе – будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны", – сказал глава государства.
Два варианта развития событий
Также он отметил, что Украина подготовится к обоим вариантам дальнейшего развития событий.
"Дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст. Я благодарю всех, кто работает на наше государство и кто защищает Украину, как себя самого", - заявил президент.
КІНЕЦЬ - ключове слово в мізках зЄТатровщини але не про війну
...
НЕ може бути протиставлення дипломатії військовим діям !
бо це дві сторони політичної стратегії !!!
вова, стратегія це НЕ тактика !!!
твою дивізію !!!
.
запрошую читати це від головного редактора Вєдернікової
Дуже довгий але цікавий та аналітичний з інсайдами доклад про "вийбування ЗЕ та Єрмака з Татаровим ".
та рішення Буданова...
Ось лиш одна цитат з кінцевого заключного висновку , як такого не висновку а можливого ланцюга варіанті.
Військовий Буданов (водночас внутрішньо готовий до перемир'я),погодившись розділити відповідальність із Зеленським, вбачає у цьому шанс на реальну владу в майбутньому. Хоч і не може не розуміти, що буквально першого ж дня президент обрізав йому крила, підперши своїми людьми в ГУР, МО та ОПУ.
Однак наразі це лише протостадія процесу - двоїста, неоформлена, залежна від розвитку війни, переговорів, позиції США та Росії. Далі все залежатиме від ключового, поки не проясненого питання: чи йде Зеленський на вибори.
Очевидно, що призначення Буданова - це сигнал Зеленського суспільству про те, що він відчуває суспільний запит на зміни.
Однак реально ця влада вже не зміниться. По-перше, тому що всі кадрові перестановки відбуваються всередині того самого кадрового пулу - за рахунок людей, які вже перебувають у системі. Це не нова кров і не нова логіка.
По-друге, у влади просто не залишилося часу для якісної трансформації. Усе, що ми бачимо нині, - це спроба пом'якшити ставлення до неї всередині країни й насамперед у США. Однак на реальні системні зміни можна розраховувати тільки після нових виборів.
Й ГОЛОВНЕ!!! Прочитавши статтю- прийміть участь у голосуванні після неї
Опитування ( на хвилину мого посилання на сайт- 898 відповідей)
Опитування
Яку мотивацію президента щодо призначення Кирила Буданова керівником ОПУ ви вважаєте найпереконливішою?
Відволікти увагу від Андрія Єрмака та зменшити його публічну токсичність
23%
Посилити переговорні позиції України за допомогою особистих зв'язків Буданова з американцями та росіянами
17%
Нейтралізувати потенційного конкурента на майбутніх виборах
24%
Перевірити Буданова як можливого наступника
8%
Отримати «запобіжник» від військових у разі важкого або непопулярного миру
21%
Знизити напругу у відносинах із антикорупційним блоком (НАБУ/САП)
Можна тільки уявити якою "сильною" буде ця угода....
А ще він може або сидіти, або стояти чи або *******, або мовчати.
От тільки саме його роль тут взагалі ніяка.
Воює не він. Перемовини теж залежать не від нього.
ЗЄ тут виключно у якості пасивного підараса, якого або виїбуть, або не виїбуть. Головне не обісратися в процесі. 😁