Зеленский: Украина готовится к двум вариантам – дипломатии или дальнейшей обороне

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе новые встречи в Европе, которые должны стать еще одним вкладом в защиту Украины, а также в приближение окончания войны.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Будут встречи в Европе

"Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе – будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны", – сказал глава государства.

Два варианта развития событий

Также он отметил, что Украина подготовится к обоим вариантам дальнейшего развития событий.

"Дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст. Я благодарю всех, кто работает на наше государство и кто защищает Украину, как себя самого", - заявил президент.

