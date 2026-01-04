РУС
Зеленский: Украина готовится к двум вариантам – дипломатии или дальнейшей обороне

Зеленский анонсировал новые встречи в Европе

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе новые встречи в Европе, которые должны стать еще одним вкладом в защиту Украины, а также в приближение окончания войны.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Будут встречи в Европе

"Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе – будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны", – сказал глава государства.

Два варианта развития событий 

Также он отметил, что Украина подготовится к обоим вариантам дальнейшего развития событий.

"Дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст. Я благодарю всех, кто работает на наше государство и кто защищает Украину, как себя самого", - заявил президент.

дипломатия (1474) Европа (2246) Зеленский Владимир (23280)
короче пацан живе своє краще життя - катається по світу, сміється і триндить
04.01.2026 20:45 Ответить
Відкладає командіровочниє на майбутнє під пальмами. Чим далі від України він ржьот сильніше. В США він просто постіно уссикається від сміху. Хтось только скаже "тамагавкі" і все, істерика.
04.01.2026 20:49 Ответить
згадай ще сотню безпекових папірців, покидьок
04.01.2026 20:49 Ответить
в наближенні свого ВЛАСНОГО кінця чи кінці СВОГО ВЛАСНОГО наближаення до кінця???

КІНЕЦЬ - ключове слово в мізках зЄТатровщини але не про війну
04.01.2026 20:58 Ответить
Боже, за що ти покарав нас ідіотом ?

НЕ може бути протиставлення дипломатії військовим діям !

бо це дві сторони політичної стратегії !!!

вова, стратегія це НЕ тактика !!!
твою дивізію !!!

04.01.2026 21:05 Ответить
Геть мудака безтолкового!
04.01.2026 20:46 Ответить
29 і 30-та безпекові угоди?
04.01.2026 20:46 Ответить
Будуть зустрічі, зустрінуть, нагодують і обігріють. А у нас шахіди і ракети, як завжди
04.01.2026 20:47 Ответить
Катається і в вухо не свистить, а мир, то таке..лохторату можна місяцями таке гундосити, віре!
04.01.2026 20:47 Ответить
Накатує оманський зрадник по закордонах і бреше, бреше, бреше
04.01.2026 20:55 Ответить
«НАСТУПНИК», АБО «НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ»? НАВІЩО ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗНАЧИВ БУДАНОВА КЕРІВНИКОМ ОПУ


запрошую читати це від головного редактора Вєдернікової
Дуже довгий але цікавий та аналітичний з інсайдами доклад про "вийбування ЗЕ та Єрмака з Татаровим ".
та рішення Буданова...
Ось лиш одна цитат з кінцевого заключного висновку , як такого не висновку а можливого ланцюга варіанті.

Військовий Буданов (водночас внутрішньо готовий до перемир'я),погодившись розділити відповідальність із Зеленським, вбачає у цьому шанс на реальну владу в майбутньому. Хоч і не може не розуміти, що буквально першого ж дня президент обрізав йому крила, підперши своїми людьми в ГУР, МО та ОПУ.

Однак наразі це лише протостадія процесу - двоїста, неоформлена, залежна від розвитку війни, переговорів, позиції США та Росії. Далі все залежатиме від ключового, поки не проясненого питання: чи йде Зеленський на вибори.

Очевидно, що призначення Буданова - це сигнал Зеленського суспільству про те, що він відчуває суспільний запит на зміни.

Однак реально ця влада вже не зміниться. По-перше, тому що всі кадрові перестановки відбуваються всередині того самого кадрового пулу - за рахунок людей, які вже перебувають у системі. Це не нова кров і не нова логіка.

По-друге, у влади просто не залишилося часу для якісної трансформації. Усе, що ми бачимо нині, - це спроба пом'якшити ставлення до неї всередині країни й насамперед у США. Однак на реальні системні зміни можна розраховувати тільки після нових виборів.

Й ГОЛОВНЕ!!! Прочитавши статтю- прийміть участь у голосуванні після неї

Опитування ( на хвилину мого посилання на сайт- 898 відповідей)

Опитування

Яку мотивацію президента щодо призначення Кирила Буданова керівником ОПУ ви вважаєте найпереконливішою?

Відволікти увагу від Андрія Єрмака та зменшити його публічну токсичність

23%

Посилити переговорні позиції України за допомогою особистих зв'язків Буданова з американцями та росіянами

17%

Нейтралізувати потенційного конкурента на майбутніх виборах

24%

Перевірити Буданова як можливого наступника

8%

Отримати «запобіжник» від військових у разі важкого або непопулярного миру

21%

Знизити напругу у відносинах із антикорупційним блоком (НАБУ/САП)
04.01.2026 20:55 Ответить
Це для нього, як вибір комічного номеру? Вибираємо дипломатію, плюємо на оборону, а якщо вибираємо оборону, то плюємо на дипломатію! Він хоч піднатужитись здатен, щоб постаратись подумати і осмислити що йому для суфлеру пишуть?
04.01.2026 20:57 Ответить
У новорічному зверненні обіцяв сильну угоду, яка вже готова на 90%. На решту 10% знову почнуться переговори, поїздки, зустрічі.?
Можна тільки уявити якою "сильною" буде ця угода....
04.01.2026 20:59 Ответить
А варіант два в одному - потужна, тьху - ефективна оборона, яку доповнює така ж ефекттивна дипломатія - йому в голову не приходив?
04.01.2026 21:02 Ответить
Єдина гарантія миру - ядерна зброя.
04.01.2026 21:02 Ответить
Роскажи це Пакістану, Індії та Ізраїлю.
04.01.2026 21:05 Ответить
2023 рік

04.01.2026 21:03 Ответить
Цуко, як глибокого міркує цей геній геополітики та стратегії. 😁

А ще він може або сидіти, або стояти чи або *******, або мовчати.

От тільки саме його роль тут взагалі ніяка.
Воює не він. Перемовини теж залежать не від нього.
ЗЄ тут виключно у якості пасивного підараса, якого або виїбуть, або не виїбуть. Головне не обісратися в процесі. 😁
04.01.2026 21:03 Ответить
 
 