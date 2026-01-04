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Зеленський: Україна готується до двох варіантів – дипломатії або подальшої оборони

Зеленський анонсував нові зустрічі в Європі

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня нові зустрічі в Європі, які мають стати ще одним внеском у захист для України, а також у наближення закінчення війни.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Будуть зустрічі у Європі

"Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни", - сказав очільник держави.

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Два варіанти розвитку подій 

Також він зазначив, що Україна підготується до обох варіантів подальшого розвитку подій.

"Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну, як себе самого", - заявив президент.

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Автор: 

дипломатія (716) Європа (2558) Зеленський Володимир (28388)
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Топ коментарі
+48
короче пацан живе своє краще життя - катається по світу, сміється і триндить
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04.01.2026 20:45 Відповісти
+16
Геть мудака безтолкового!
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04.01.2026 20:46 Відповісти
+14
згадай ще сотню безпекових папірців, покидьок
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04.01.2026 20:49 Відповісти

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