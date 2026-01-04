Зеленський: Україна готується до двох варіантів – дипломатії або подальшої оборони

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня нові зустрічі в Європі, які мають стати ще одним внеском у захист для України, а також у наближення закінчення війни.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Будуть зустрічі у Європі

"Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни", - сказав очільник держави.

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Два варіанти розвитку подій

Також він зазначив, що Україна підготується до обох варіантів подальшого розвитку подій.

"Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну, як себе самого", - заявив президент.

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