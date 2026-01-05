Враг пытался использовать газопровод "Союз" для штурма в Купянском районе: замысел сорван, ликвидировано не менее 40 оккупантов, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО
На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ШР ДШВ сорвала попытку противника осуществить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз".
Намерения врага раскрыты
Как отмечается, газопровод враг пытался использовать для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил.
Противник действовал севернее Новоплатоновки - в направлении Новой Кругляковки и Загризового. К попытке прорыва РФ привлекла около 50 человек.
"77 оаембр своевременно выявила намерения врага и во взаимодействии с смежными подразделениями остановила штурм противника. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.
Ситуация в зоне ответственности
По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в зоне ответственности - стабилизирована.
В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады противник продолжает действовать малыми группами и пытается осуществлять просачивание между позициями. Действия оккупантов - под постоянным контролем Сил обороны и пресекаются.
Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении.
