Враг пытался использовать газопровод "Союз" для штурма в Купянском районе: замысел сорван, ликвидировано не менее 40 оккупантов, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ШР ДШВ сорвала попытку противника осуществить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз".

Намерения врага раскрыты

Как отмечается, газопровод враг пытался использовать для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил.

Противник действовал севернее Новоплатоновки - в направлении Новой Кругляковки и Загризового. К попытке прорыва РФ привлекла около 50 человек.

"77 оаембр своевременно выявила намерения врага и во взаимодействии с смежными подразделениями остановила штурм противника. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне ответственности

По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в зоне ответственности - стабилизирована.

В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады противник продолжает действовать малыми группами и пытается осуществлять просачивание между позициями. Действия оккупантов - под постоянным контролем Сил обороны и пресекаются.

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении.

