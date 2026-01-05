РУС
Новости Бои на Купянском направлении
4 427 16

Враг пытался использовать газопровод "Союз" для штурма в Купянском районе: замысел сорван, ликвидировано не менее 40 оккупантов, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ШР ДШВ сорвала попытку противника осуществить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Намерения врага раскрыты

Как отмечается, газопровод враг пытался использовать для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил.

Противник действовал севернее Новоплатоновки - в направлении Новой Кругляковки и Загризового. К попытке прорыва РФ привлекла около 50 человек.

"77 оаембр своевременно выявила намерения врага и во взаимодействии с смежными подразделениями остановила штурм противника. Подтверждена ликвидация не менее 40 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне ответственности

По результатам операции, враг не достиг поставленных задач, а обстановка в зоне ответственности - стабилизирована.

В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады противник продолжает действовать малыми группами и пытается осуществлять просачивание между позициями. Действия оккупантов - под постоянным контролем Сил обороны и пресекаются.

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении.

боевые действия (5403) Купянский район (604) война в Украине (7418)
Топ комментарии
+6
все по тих самих граблях гуляемо...ці трубопроводи сразу потрібно мінувати та взривати
показать весь комментарий
05.01.2026 10:53 Ответить
+6
Наші гармаші та дронарі трахають усе, що ворушиться.
показать весь комментарий
05.01.2026 10:58 Ответить
+4
Пішло гівно по трубам…
показать весь комментарий
05.01.2026 11:04 Ответить
То зроби...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:13 Ответить
Дебільний комент,робити це мають фахівці,які отримують наказ від своїх командирів.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:21 Ответить
А пропонувати може хто завгодно, та не треба бути фахівцем
показать весь комментарий
05.01.2026 11:24 Ответить
Отож. Тут в коментах більше фахівців, ніж на фронті...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:30 Ответить
Скоріше полізло
показать весь комментарий
05.01.2026 11:29 Ответить
Труба кацапам. Чергові 40 дарвіністів.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:18 Ответить
У кацапів вже новий рід військ є -внутрітрубниє войська.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:18 Ответить
Хай лізуть, у нас є мапи ціх ху... лопроводів, хай кулеметники і працюють, або ще хтось. Може їм так подобається, навіщо заважати, головне контролювати
показать весь комментарий
05.01.2026 11:28 Ответить
довбні, придумали тему по газопроводам лазити
показать весь комментарий
05.01.2026 12:31 Ответить
Совсем не довбни. Провели пять успе0 шс-я
ёных операцмй
показать весь комментарий
05.01.2026 12:36 Ответить
Хоча б тепер до Янелоха доходить,чому кацапостану важливий Куп'янськ? Це не тільки важливий залізничний вузол,через нього проходить велика кількість комунікацій,які передають до Луганської області та на південь кацапії багато енергоресурсів. Тому кацапи за нього і вгризаються. А комунікації ми не руйнуємо. В надії на що?
показать весь комментарий
05.01.2026 12:55 Ответить
затопить или выкопать эти трубы не вариант?
показать весь комментарий
05.01.2026 12:55 Ответить
1.Те що затоплене завжди можна відкачати . 2. Щоб затопити потрібно іще знайти чим і як заповнити , це не шахта , сама по собі вода до трубопроводу не наллється . 3. Викопувати труби коли над головою дронів як мух у спасівку -взагалі ідіотизм .
показать весь комментарий
05.01.2026 13:42 Ответить
 
 