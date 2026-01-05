Ворог намагався використати газопровід "Союз" для штурму на Куп’янщині: намір зірвано, ліквідовано щонайменше 40 окупантів, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

На Купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу ШР ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Наміри ворога розкрито

Як зазначається, газопровід ворог намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил.

Противник діяв північніше Новоплатонівки - у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву рф залучила близько 50 осіб.

"77 оаембр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у смузі відповідальності

За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності - стабілізована.

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У зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади противник продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування між позиціями. Дії окупантів - під постійним контролем Сил оборони та припиняються.

Підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку.

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