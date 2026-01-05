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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Ворог намагався використати газопровід "Союз" для штурму на Куп’янщині: намір зірвано, ліквідовано щонайменше 40 окупантів, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

На Купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу ШР ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Наміри ворога розкрито

Як зазначається, газопровід ворог намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил.

Противник діяв північніше Новоплатонівки - у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву рф залучила близько 50 осіб.

"77 оаембр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у смузі відповідальності

За результатами операції, ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності - стабілізована.

Також читайте: Зачистка Куп’янська від окупантів триває, солдати РФ ховаються у підвалах, - командир взводу безпілотних систем "Хартії" Бутусов

У зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади противник продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування між позиціями. Дії окупантів - під постійним контролем Сил оборони та припиняються.

Підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Також дивіться: Воїни 77-ї бригади знищують малі піхотні групи окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

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бойові дії (6130) Куп’янський район (771) війна в Україні (8769)
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Топ коментарі
+17
Пішло гівно по трубам…
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05.01.2026 11:04 Відповісти
+14
все по тих самих граблях гуляемо...ці трубопроводи сразу потрібно мінувати та взривати
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05.01.2026 10:53 Відповісти
+11
У кацапів вже новий рід військ є -внутрітрубниє войська.
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05.01.2026 11:18 Відповісти

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