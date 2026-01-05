На развитие больницы в обстреливаемом Харькове протендерили 2,5 млрд грн, - СМИ
На строительство Харьковской областной клинической больницы с подземным укрытием объявили тендер на 2,45 млрд грн.
Об этом пишет издание "Наши деньги", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что крупнейшим тендером последних дней 2025 года стал подряд на строительство Областной клинической больницы с подземным укрытием в Харькове за 2,45 млрд грн.
"Это абсолютно тыловое строительство, которое никак не защищает город от наступающего врага. Харьков находится на расстоянии всего 30 километров от фронта и российские войска обстреливают его многими видами дронов, снарядов и ракет", - говорится в материале.
Журналисты отмечают, что нет никаких шансов, что новые помещения больницы послужат военным или жителям прифронтового города в обозримом будущем.
"Новый подряд рассчитан на три года, то есть больница заработает только в 2029 году. Когда оккупационные войска РФ будут находиться неизвестно где.
Контракт предусматривает реконструкцию зданий больницы с устройством подземного укрытия", - пишет издание.
"Где на тот момент будет линия фронта, которая сейчас находится в 30 километрах от Харькова – никто не знает. И никакой Синегубов не даст гарантии, что Харьков не будет оккупирован. Хотя с такой дурацкой тратой средств – шансы рашистов растут.
И это сознательная политика вертикали Зеленского. Не только губернатор хвастается, что это будет единственная в Украине и Европе такая больница. Даже в сообщении правительственных пиарщиков о визите министра здравоохранения на этот объект сказали, что он "активно модернизируется НЕСМОТРЯ на вызовы полномасштабной войны", – комментирует журналист Юрий Николов.
Высокие цены
СМИ также обращает внимание на очень высокие цены стройматериалов.
"Например, в смете четверть миллиарда гривен отписано на бетоны В25 [М 350] по 6 164 грн с учетом НДС (в смете на скрине указано без налога).
В открытых источниках есть ряд прайсов местных поставщиков, которые предлагают такие марки значительно дешевле – от 3 710 грн/куб. м у "Завода "Харьковские стройматериалы" до 4 572 грн/куб. м, в "Бетон плюс". То есть только на этом виде бетона маржа может составить десятки миллионов гривен.
Единственным конкурентом на тендере было ОДО "Житлобуд-2", которое предложило более высокую цену и не стало снижать ее на аукционе для победы", - пояснили в материале.
Источники финансирования для строительства еще не определены.
"В контракте указан календарный график с разбивкой работ примерно поровну на три года. Изначально планировалось незначительную сумму 99 млн грн на подготовительные работы потратить в этом году из средств НСЗУ. Но тендер был закончен только 31 декабря. Поэтому этих расходов уже не будет", - отмечают авторы.
Подрядчик
Областная клиническая больница находится в подчинении областной власти.
"Поэтому неудивительно, что подрядчиком снова стал консорциум "Билдинг групп". За последние полгода он получил подряды по линии Харьковской обладминистрации на гигантский ремонт еще двух больниц в регионе: на достройку "Областного центра онкологии" в Харькове за 3,00 млрд грн и реконструкцию Центральной городской больницы Песчанной Богоматери в Изюме за 1,04 млрд грн.
В последние дни 2025 года Консорциум получил от Департамента капстроительства Харьковской ОГА первые платежи на сумму 9 млн грн по больнице в Изюме и 14 млн на онкоцентр в Харькове", - пишут журналисты.
Консорциум "Билдинг Групп" (Харьков) основан местными фирмами: ООО "Индастриал Билдинг Групп" Натальи Головко и ЧП "Строительная фирма "Промтекс" Станислава Бровина и Руслана Малого. Консорциумом руководит Сергей Кубарев.
Фирма "Индастриал Билдинг Групп" с 2017 года получила подрядов на 554,53 млн грн, а фирма "Промтекс" с 2016 года – на 3,73 млрд грн.
